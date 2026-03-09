Distintos sindicatos como UTE y SUTEBA, de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires respectivamente, anunciaron un paro docente para movilizarse por el Día de la Mujer en reclamo de mejoras e igualdad salarial. Sin embargo, otras provincias también suspenderán la actividad escolar y no tendrán clases a lo largo de esta semana. La Asamblea Provincial de delegados de la Unión de Educadores, que nuclea a todos los docentes de esta importante jurisdicción, votó por unanimidad la realización de un paro de 24 horas para este miércoles 11 de marzo de 2026. La Asamblea Provincial de Córdoba (UEPC) anunció una jornada de suspensión de clases completa durante todo el miércoles que incluirá una movilización centralizada para visibilizar el reclamo salarial y las condiciones laborales. Esta medida de fuerza forma parte de un plan de lucha que comenzó este lunes 9 de marzo, con otro paro de 24 horas y movilización en adhesión al Paro Internacional de Mujeres. Los principales reclamos del sindicato son los siguientes: Las clases volverán recién el jueves 12 de marzo, aunque se espera que haya nuevos paros docentes durante todo el mes. En esta línea, distintas provincias y niveles educativos ya confirmaron que no habrá clases durante los días previos y sucesivos. El inicio de las jornadas escolares trae uno de los meses marcados por más movilizaciones y reclamos. La jornada marcó el inicio del ciclo lectivo 2026 con un fuerte reclamo federal que afectó a 15 provincias, entre ellas CABA, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. El motivo central fue la exigencia de apertura de paritarias nacionales y el rechazo al recorte de fondos educativos críticos como el FONID, lo que generó un comienzo de clases irregular en gran parte del país. En CABA y la Provincia de Buenos Aires, gremios como UTE, SUTEBA y ATE activaron una medida de fuerza en el marco del #8M. El impacto será mayor en las escuelas públicas debido a la adhesión del personal auxiliar, que afecta directamente la apertura de los establecimientos y el funcionamiento de los comedores escolares. Diversos gremios convocaron a una huelga nacional en rechazo a las reformas previsionales y los ajustes en las cajas fiscales. En particular, el miércoles 11 la UEPC en Córdoba realizará un paro total de 24 horas con una marcha centralizada, que se suma al repudio a hechos de violencia en asambleas y el reclamo por la situación jubilatoria docente. El gremio SUTEF mantiene un plan de lucha activo durante toda la semana en la provincia fueguina. La medida incluye paros progresivos y jornadas de visibilización, que profundizaron el conflicto ante la falta de un acuerdo salarial. Los docentes universitarios de federaciones como ADIUC (Córdoba) y gremios de la UBA iniciarán un paro de una semana completa suspenderán las clases de nivel superior en todo el país. El conflicto radica en la crisis presupuestaria de los centros de estudio y ya advirtieron que la medida podría escalar hacia un paro por tiempo indeterminado.