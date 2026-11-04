La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (Ades) de Montevideo realiza hoy un paro de 24 horas en reclamo de mayor presupuesto para contratar personal para portería y equipos multidisciplinarios ante “el incremento de las situaciones de violencia registradas en centros educativos y sus alrededores”.

Los profesores agremiados resolvieron, además, ocupar el Liceo 26, ubicado en Jacinto Vera, y el 71, en Paso Molino, donde se registraron hechos de violencia en los últimos días.

La semana pasada en el Liceo 26, un grupo de jóvenes que no pertenecen al centro educativo agredieron a una estudiante, una docente y un adscripto.

En forma paralela, días atrás en el Liceo 71, un estudiante mantuvo una pelea con otro. Uno de ellos se cortó uno de sus brazos cuando golpeó una ventana al lanzar un golpe. El joven debió ser internado en CTI.

Violencia en las aulas Imagen creada con ChatGPT

“Es un acumulado de hechos de violencia que cada vez preocupan más, lamentablemente son una constante”, explicó la presidenta de Ades Montevideo, Verónica Méndez.

La dirigente sindical precisó que algunas de estas situaciones se dan dentro de los liceos, así como en el entorno de los centros educativos.

Sostuvo que muchas veces los conflictos “son generados por adultos”, referentes de los menores, que ingresan a los liceos “con una actitud violenta”.

Explicó que muchas veces se agreden a los profesores y a los adscriptos y al personal encargado de las tareas de portería de los liceos.

“Hay un acumulado de situaciones de violencia que queremos ponerlas en la opinión pública para que sepan que no todas salen a la luz”, denunció Méndez.