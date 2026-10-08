Todos los medios de pago del monotributo.

Cumplir con los pagos del monotributo es importante para evitar que se acumulen deudas en ARCA, las cuales pueden derivar en la baja de oficio. Para evitar esto, el organismo dispone de una amplia red de opciones para abonar las cuotas.

El monotributo, por su parte, es el impuesto que incluye el componente impositivo, el aporte previsional y la obra social. El mismo está destinado a trabajadores independientes y autónomos y posee diferentes categorías, según el nivel de facturación.

Todos los medios de pago del monotributo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispone de diversos medios de pago para abonar las cuotas del monotributo, entre los cuales se destacan las billeteras virtuales, el débito automático y homebanking, entre otros.

Generando un volante electrónico de pago (VEP)

A través del sitio web de ARCA, se debe generar el volante electrónico de pago (VEP) en la sección de “Presentación de DDJJ y Pagos”.

Imagen ilustrativa

El VEP se puede abonar con:

Código QR: una vez descargado el VEP, se debe escanear el código y pagarlo desde una de las billeteras virtuales habilitadas.

Homebanking: para este servicio se deberá concurrir, solo la primera vez, a un cajero automático con la tarjeta de débito para obtener la clave de acceso. Una vez obtenida, se podrá abonar el VEP directamente.

APP Arca Móvil o Mi Monotributo

Mediante las aplicaciones dependientes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, se puede realizar el pago mensual.

A través de Homebanking sin clave fiscal

Este servicio permite ingresar en el el sitio de la entidad bancaria y luego ser redirigido a ARCA para generar un VEP, sin necesidad de tener la clave fiscal.

Dentro del homebanking, se debe buscar la opción de “Servicios ARCA” y dentro de la página del ente fiscal, abonar el monotributo. Puede ser con tarjeta de débito o crédito .

Adherir al débito automático

A través de la app ARCA Móvil o en la web de ARCA, se puede seleccionar la opción de “Adherir al débito automático”, para que los pagos se hagan mensualmente.

Se deben cargar los datos correspondientes de la cuenta seleccionada y es importante contar con fondos suficientes al momento del débito.

Billeteras virtuales

Mediante las billeteras virtuales autorizadas, se permitirán vincular los datos de ARCA para pagar el monotributo.

Cajeros Automáticos

Se habilita en dos los cajeros de las redes Banelco y Link para realizar pagos correspondientes a la cuota mensual tributaria.

Cuánto hay que pagar de monotributo en octubre

Tras la última actualización establecida por ARCA, las cuotas del monoributo tuvieron un ajuste y quedaron segmentadas de la siguiente manera: