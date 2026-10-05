Tras meses de espera, reabre una estación del subte: qué mejoras tendrá para los pasajeros.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer una importante noticia para los usuarios del subte, ya que este lunes reabrió la estación Tribunales de la línea D.

Las obras se llevaron a cabo en el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones y contemplaron una propuesta en valor orientada a mejorar circulación, seguridad y confort del espacio.

Reabre la estación Tribunales de la línea D: todos los detalles de la obra

Las obras realizadas por la gestión porteña a través de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) contemplaron los siguientes arreglos:

Intervención edilicia : se realizaron tareas de impermeabilización mediante inyecciones y tratamiento de juntas. Además, se colocaron nuevos revestimientos metálicos en paredes y cielorrasos, se reemplazaron los pisos, se instaló iluminación LED, se renovó la señalética y se incorporó sistema Braille en los pasamanos.

Mobiliario y confort : los pasajeros contarán con nuevos bancos, cestos de residuos y apoyos isquiáticos tanto en el andén central como en los vestíbulos, escaleras y accesos, sectores que también fueron reacondicionados durante la obra.

Restauración patrimonial: los trabajos fueron realizados por especialistas y siguiendo los criterios establecidos por la Comisión Nacional de Monumentos y la Dirección General de Patrimonio de la Ciudad.

Tras meses de espera, reabre una estación del subte: qué mejoras tendrá para los pasajeros.

Desde la página oficial de la administración porteña informaron que se seguirá trabajando en el vestíbulo ubicado sobre la calle Talcahuano. De esta manera, los accesos permanecerán cerrados y los pasajeros deberán ingresar por Lavalle 1245 y Libertad 540.

Tras meses de espera, reabre una estación del subte: qué mejoras tendrá para los pasajeros.

“Estamos llevando adelante una transformación histórica en el Subte. Para el año que viene, proyectamos la inversión más grande de los últimos 20 años con la Línea F, la renovación de los trenes en las líneas A, B y C, la puesta en valor de estaciones y obras claves para modernizar la infraestructura. Nuestra prioridad es que la movilidad en la Ciudad sea cada vez más ágil y eficiente”, declaró el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Qué estaciones de subte siguen cerradas por obras

Con la apertura de la estación Tribunales ya son 21 las estaciones puestas en valor de la red de subtes. El esquema de obras continuará de la siguiente manera: