Millones de trabajadores, estudiantes y familias en Estados Unidos podrán disfrutar de un nuevo descanso oficial gracias a uno de los feriados federales más importantes del calendario nacional. La fecha provocará el cierre de bancos, oficinas gubernamentales y numerosos organismos públicos, además de generar un fuerte movimiento turístico en todo el país.

El Gobierno decretó feriado para este viernes en todo el país

Se trata del Juneteenth, también conocido como el Día de la Emancipación, que se celebra el viernes 19 de junio y que en esta oportunidad permitirá a millones de estadounidenses disfrutar de un nuevo fin de semana largo.

La fecha conmemora uno de los momentos más importantes de la historia de Estados Unidos: el fin de la esclavitud. El 19 de junio de 1865, tropas de la Unión llegaron a Texas para anunciar oficialmente la liberación de los últimos esclavos afroamericanos, más de dos años después de la Proclamación de Emancipación firmada por el presidente Abraham Lincoln.

Estados Unidos celebrará Juneteenth este viernes 19 de junio, un feriado federal que conmemora el fin de la esclavitud. Fuente: El Cronista.

Qué servicios se verán afectados a partir de mañana

Al tratarse de un feriado federal, suelen cerrar:

Oficinas gubernamentales

Tribunales federales

Bancos

Oficinas postales

Numerosas dependencias públicas

Algunas empresas privadas y centros educativos también pueden modificar sus horarios de funcionamiento.

El nuevo feriado federal del calendario

Aunque la celebración existe desde hace más de un siglo, Juneteenth fue reconocido oficialmente como feriado federal en 2021. Desde entonces:

Los empleados federales tienen día libre

Las instituciones nacionales observan oficialmente la fecha

Las celebraciones se expandieron a todo el país

Fue el primer nuevo feriado federal incorporado al calendario estadounidense en varias décadas.