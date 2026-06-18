Alerta máxima | Un volcán entró en actividad con explosiones y emisión de cenizas: cuál es la provincia argentina en riesgo. (Imagen ilustrativa)

El Complejo Volcánico Nevados de Chillán, ubicado en la región chilena del Ñuble y próximo a la frontera con Neuquén, registró una serie de explosiones y emisiones de material volcánico que llevaron a elevar el nivel de alerta técnica a color amarillo.

La decisión fue adoptada en conjunto por el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) y el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin), luego de detectar un aumento sostenido de la actividad interna y superficial del macizo.

Un volcán entró en actividad con explosiones y emisión de cenizas

Durante las últimas horas se registraron al menos cinco pulsos de material piroclástico y explosiones de ceniza provenientes del cráter activo Nicanor, con columnas eruptivas que alcanzaron 200 metros de altura.

Los organismos técnicos señalaron que los indicadores actuales muestran niveles de actividad superiores a los habituales.

El fenómeno, según los especialistas, estaría relacionado con el ingreso de nuevo material magmático bajo el subcomplejo Las Termas.

Volcán Nevados de Chillán. Captura X @sernageomincl.

Los estudios también detectaron un incremento en la sismicidad vinculada tanto al movimiento de fluidos internos como al fracturamiento de roca dentro del sistema volcánico.

Este comportamiento lleva a los expertos a reforzar el monitoreo permanente sobre el complejo, que entre 2015 y 2022 atravesó un ciclo eruptivo importante con episodios que afectaron localidades argentinas mediante dispersión de ceniza.

Qué riesgo hay para la Argentina

A pesar del cambio de alerta, las autoridades de Defensa Civil de Neuquén transmitieron tranquilidad y descartaron riesgos inmediatos para la población argentina.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicaron que hasta el momento no se detectó presencia de ceniza volcánica en suspensión sobre la frontera argentino-chilena. Por esa razón, ninguna localidad argentina se encuentra afectada por el fenómeno.

La vigilancia se concentra especialmente sobre las localidades situadas entre 50 y 100 kilómetros del complejo:

Las Ovejas

Manzano Amargo

Varvarco

El Segemar mantiene coordinación permanente con el observatorio volcánico chileno y trabaja junto a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) en el marco del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).

En Chile, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró la Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Pinto y Coihueco, delimitó una zona de exclusión de un kilómetro alrededor del cráter activo y advirtió que podrían registrarse nuevas explosiones de baja magnitud. Por el momento no existen órdenes de evacuación ni restricciones masivas de acceso.

El Complejo Volcánico Nevados de Chillán ocupa el puesto número diez en el Ranking de Riesgo Volcánico de Chile y figura entre los sistemas más monitoreados de la región.

Las autoridades recomiendan seguir únicamente la información difundida por organismos oficiales para evitar versiones falsas sobre la evolución de la actividad.