¿Cuáles son los requisitos para cobrar hasta 250.000 pesos por pareja? (Foto: Shutterstock)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorgará a las parejas casadas que cumplan con ciertos requisitos un pago único que supera los $250.000.

Cabe destacar que el beneficio no se deposita automáticamente, por lo que es indispensable realizar un trámite dentro de un plazo específico.

Se trata de una asignación destinada a trabajadores y otros grupos contemplados por el organismo. Además de cumplir con las condiciones de ingresos, los solicitantes deben acreditar el matrimonio y presentar la documentación correspondiente para cobrar el beneficio.

Asignación por Matrimonio de ANSES: quiénes pueden cobrar el pago único de hasta $258.417

La Asignación por Matrimonio es una prestación que ANSES otorga por única vez a quienes contraen matrimonio y cumplen con las condiciones establecidas por el organismo.

La Asignación por Matrimonio es una prestación que ANSES otorga por única vez a quienes contraen matrimonio y cumplen con las condiciones establecidas por el organismo. (Foto: Shutterstock)

Con los valores actualizados de julio de 2026, el monto total puede alcanzar los $258.417,02, ya que cada integrante de la pareja puede percibir hasta $129.208,51, siempre que reúna los requisitos exigidos.

Pueden acceder a este beneficio:

Trabajadores en relación de dependencia (SUAF).

Monotributistas.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Trabajadores de temporada.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la Asignación por Matrimonio de ANSES?

Uno de los requisitos principales es que el matrimonio se encuentre registrado en la base de datos de ANSES. Además, el trámite debe realizarse entre los dos meses y los dos años posteriores al casamiento.

El organismo también establece límites de ingresos. El grupo familiar no puede superar los $6.069.688, mientras que ninguno de los integrantes debe percibir más de $3.034.844.

En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, también se exige contar con una antigüedad mínima y continuada de seis meses en el empleo al momento de contraer matrimonio.

El grupo familiar no puede superar los $6.069.688 para cobrar la Asignación por Matrimonio. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock G. Soler Tomasella

Fecha de cobro y documentación para solicitar el beneficio de ANSES

Para iniciar el trámite, los solicitantes deben presentar el DNI de ambos integrantes y la partida o acta de matrimonio, además de tener el vínculo acreditado en los registros de ANSES.

El cronograma establece pagos del 13 de julio al 11 de agosto para la primera quincena y del 23 de julio al 11 de agosto para la segunda.

Como se trata de un beneficio que no se liquida de manera automática, quienes reúnan las condiciones deberán gestionar la solicitud dentro del plazo previsto para no perder el derecho al cobro.