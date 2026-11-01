Durante noviembre, el personal del transporte automotor de cargas verán reflejada la actualización correspondiente al acuerdo salarial homologado.

Durante el mes de noviembre, los choferes y el personal del transporte automotor de cargas verán reflejada la actualización correspondiente al acuerdo salarial homologado. Conforme a los registros de escalas actualizados en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 40/89, el ajuste sobre los salarios básicos de convenio fija un nuevo piso salarial que actualiza las remuneraciones en todas las ramas de la actividad a nivel nacional.

Con este nuevo tramo, el básico para la categoría de Conductor de Primera Categoría pasa a ser de $1.126.149,40 mensuales (o $46.922,89 por día de trabajo), al cual se le deberán sumar los adicionales correspondientes como antigüedad, viáticos, viático especial por kilómetro recorrido y horas extras según la especialización.

Cómo quedan las escalas salariales de noviembre por categoría

El esquema salarial que regirá a partir de los haberes de noviembre contempla los siguientes valores básicos para las principales categorías operativas y administrativas del sector:

Conductor de Primera Categoría: $1.126.149,40 por mes.

Conductor de Segunda Categoría: $1.106.080,99 por mes.

Chofer con firma (Transporte de Caudales): $1.300.321,27 por mes.

Chofer de camión blindado: $1.210.753,48 por mes.

Oficial de Primera (Taller y Mantenimiento): $1.254.226,16 por mes.

Administrativo de Primera Categoría: $1.120.667,81 por mes.

Encargado (Logística y Recolección): $1.058.421,50 por mes.

Peones generales: $1.028.525,78 por mes.

Con este nuevo tramo, el básico para la categoría de Conductor de Primera Categoría pasa a ser de $1.126.149,40 mensuales.

Cómo se integra el ajuste de noviembre dentro del paquete paritario total

El aumento de noviembre forma parte de una recomposición salarial más amplia del 9,9% distribuida en cinco tramos sucesivos entre el último trimestre de 2026 y los primeros meses de 2027.

El cronograma fijado por las cámaras del sector y el gremio se aplica bajo el siguiente esquema:

Octubre 2026: suba del 1,7%.

Noviembre 2026: suba del 1,7%.

Diciembre 2026: suba del 1,6%.

Enero 2027: suba del 1,6%

Febrero 2027: suba del 1,5%.

De cuánto es el bono extraordinario acordado para el mes de enero

Además de las subas escalonadas, el paquete paritario negociado por el gremio incluye el cobro de una asignación extraordinaria no remunerativa de $1.200.000.