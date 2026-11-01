El SMN emitió un aviso por precipitaciones intensas y actividad eléctrica para el territorio cordobés durante el arranque de la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico del tiempo y emitió una alerta de nivel amarillo para la provincia de Córdoba ante la llegada de un frente de inestabilidad que provocará precipitaciones sostenidas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante al menos 48 horas.

Las precipitaciones comenzarán de manera progresiva a lo largo de las primeras horas de la semana, registrando sus momentos de mayor intensidad durante la jornada del martes 3 de noviembre .

Cómo estará el tiempo en Córdoba: lluvias intensas y actividad eléctrica

El escenario meteorológico para la capital cordobesa y zonas aledañas se caracterizará por una marcada inestabilidad durante el lunes 2 y el martes 3 de noviembre:

Lunes 2: la jornada iniciará con temperaturas entre los 16° C de mínima y los 27° C de máxima. Durante la madrugada, mañana, tarde y noche existirá una probabilidad constante de entre 10% y 40% de chaparrones y tormentas aisladas, acompañadas por vientos moderados.

Martes 3: será el día de mayor impacto del fenómeno. Por la mañana se esperan precipitaciones más intensas con tormentas eléctricas y una probabilidad de lluvias de entre el 40% y 70%. Las marcas térmicas oscilarán entre los 15° C y los 26° C, manteniendo chaparrones hacia la tarde y noche (10% a 40%) junto con vientos que alcanzarán velocidades de hasta 22 km/h.

Miércoles 4: las condiciones comenzarán a estabilizarse con cielo parcialmente nublado y 0% de probabilidad de lluvias. La temperatura mínima será de 16° C y la máxima alcanzará los 26° C.

El escenario meteorológico para la capital cordobesa y zonas aledañas se caracterizará por una marcada inestabilidad durante el lunes 2 y el martes 3 de noviembre. SMN

Qué significa la alerta amarilla y qué precauciones tomar

La alerta de nivel amarillo emitida por el SMN implica la presencia de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” .

Ante la previsión de tormentas eléctricas y acumulación de agua en periodos breves, las autoridades recomiendan evitar permanecer al aire libre durante los picos de actividad eléctrica, no sacar la basura para prevenir la obstrucción de desagües y circular con extrema precaución en rutas y calles anegadas.

El pronóstico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: lluvias aisladas y descenso térmico

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Área Metropolitana, el frente de inestabilidad impactará de forma más leve y acotada en comparación con el centro del país: