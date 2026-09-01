No es ni Dinamarca ni Inglaterra: el pueblo a una hora de CABA que combina calma campestre, casonas anglosajonas y diseño europeo

Para escapar de la rutina porteña no hace falta recorrer grandes distancias ni viajar al exterior . A pocos kilómetros de la Capital Federal se despliega un circuito que combina verde, gastronomía y una arquitectura muy particular.

En el partido de Escobar se encuentra Ingeniero Maschwitz, una localidad bonaerense que se convirtió en una de las opciones preferidas para pasear durante el día y descansar del ritmo urbano.

Este destino cuenta con un entorno natural privilegiado y una oferta comercial pintoresca que transporta a sus visitantes a un ambiente de cuento, todo a tan solo 40 minutos de distancia.

Un espacio verde pensado para disfrutar de la naturaleza

Para los apasionados de los recorridos al aire libre, la localidad ofrece una alternativa ideal para pasar la mañana entre árboles y senderos .

La Reserva Natural Educativa de Ingeniero Maschwitz abarca un predio de 23 hectáreas destinado a la conservación de la flora y fauna autóctonas.

No es ni Dinamarca ni Inglaterra: el pueblo a una hora de CABA que combina calma campestre, casonas anglosajonas y diseño europeo

El lugar cuenta con caminos señalizados para recorrer a pie con acceso libre y gratuito, ubicándose sobre la calle Sucre 1550, en la esquina con Obligado.

El paseo comercial que evoca a los pueblos europeos

A muy pocas cuadras del espacio natural se encuentra uno de los puntos más conocidos y concurridos de la zona por su estilo visual.

El Mercado de Maschwitz, ubicado en Avenida Mendoza 1731, es un centro de compras al aire libre construido con una estética pintoresca de casonas e influencias anglosajonas.

El predio reúne locales de indumentaria, tiendas de diseño y una variada oferta gastronómica ideal para detenerse a almorzar o merendar en un entorno tranquilo.

Cómo planificar la visita y llegar en colectivo

La cercanía entre la reserva y el área comercial permite organizar un itinerario completo para aprovechar el día al máximo.

La recomendación principal es comenzar la jornada recorriendo los senderos naturales durante la mañana y trasladarse luego hacia el mercado para almorzar.

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Para quienes no utilicen auto, es posible viajar en transporte público desde CABA utilizando el servicio de la línea 60 desde Puente Saavedra, que conecta de forma directa con la localidad y deja a los pasajeros a corta distancia de ambos atractivos.