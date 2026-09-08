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Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.
Este lunes, 7 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 5103 (San Cono).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 7 de septiembre
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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con san cono?
Soñar con San Cono se asocia a suerte, prosperidad y cumplimiento de promesas. Señala esperanza ante apuros económicos y deseo de ayuda y protección para decisiones o riesgos.
También puede ser un llamado a la responsabilidad: no depender solo del azar; actuar con fe y esfuerzo y cumplir votos o compromisos. Si hay inquietud, ordenar finanzas y decidir con prudencia y gratitud.