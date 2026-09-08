En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este lunes, 7 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 5103 (San Cono).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 7 de septiembre

1° 5103 11° 6362 2° 6157 12° 8220 3° 7762 13° 7088 4° 4480 14° 6552 5° 3887 15° 5196 6° 8814 16° 2436 7° 0815 17° 3776 8° 1839 18° 6482 9° 2383 19° 5490 10° 4050 20° 2179

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono se asocia a suerte, prosperidad y cumplimiento de promesas. Señala esperanza ante apuros económicos y deseo de ayuda y protección para decisiones o riesgos.

También puede ser un llamado a la responsabilidad: no depender solo del azar; actuar con fe y esfuerzo y cumplir votos o compromisos. Si hay inquietud, ordenar finanzas y decidir con prudencia y gratitud.