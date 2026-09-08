En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este martes, 8 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 8402 (Niño).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 8 de septiembre

1° 8402 11° 2995 2° 2395 12° 5969 3° 4495 13° 5713 4° 6114 14° 5447 5° 5921 15° 6693 6° 8992 16° 6257 7° 3009 17° 9732 8° 5910 18° 9217 9° 1827 19° 7772 10° 5781 20° 8913

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para competir, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con Niño suele simbolizar inocencia, pureza y nuevos comienzos. Puede reflejar tu parte más vulnerable o creativa, recordándote cuidar tus emociones y nutrir ideas que están naciendo.

Soñar con Niño también puede señalar deseos de protección, responsabilidad o maternidad/paternidad. Indica proyectos en gestación, necesidad de jugar más, sanar heridas de la infancia o recuperar la esperanza.