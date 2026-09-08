Ser soldado voluntario es una gran alternativa para jóvenes de entre 18 y 24 años que buscan incorporarse a las Fuerzas Armadas de Argentina sin haber terminado el secundario.

La convocatoria permanece abierta de forma permanente y establece como requisito educativo mínimo tener aprobados los estudios primarios.

La propuesta incluye sueldo mensual, aguinaldo, aportes jubilatorios y obra social, además de capacitación e instrucción para desarrollar distintas tareas dentro de las unidades, bases y dependencias.

El ingreso requiere cumplir con una serie de condiciones de edad, nacionalidad y estado civil, además de superar el proceso de admisión y el examen psicofísico correspondiente.

Qué requisitos hay que cumplir para entrar como Soldado Voluntario

La incorporación está dirigida a personas de entre 18 y 24 años a la hora de iniciar la instrucción militar. Los postulantes deben ser argentinos nativos, por opción o naturalizados y ser solteros, aunque pueden tener hijos o personas legalmente a cargo.

Uno de los principales atractivos de la convocatoria es que no exige secundario completo. Para postularse alcanza con tener aprobados los estudios primarios.

También es necesario no contar con antecedentes contravencionales policiales o penales desfavorables y aprobar el examen psicofísico definitivo.

Una vez superado el Curso de Admisión, el postulante es dado de alta y firma un compromiso de servicio por dos años.

Servicio Militar Voluntario: la incorporación permite acceder a un sueldo, obra social y capacitación sin necesidad de tener el secundario completo.

Cómo es el trabajo y qué beneficios tiene la incorporación

Los Soldados Voluntarios pueden cumplir distintas funciones dentro de las Fuerzas Armadas, desde actividades tácticas y técnicas hasta tareas logísticas y administrativas. También pueden participar en trabajos vinculados con el mantenimiento y el funcionamiento diario de las unidades militares.

Durante el período de servicio, reciben capacitación, educación e instrucción para desarrollar sus tareas dentro del sistema de defensa nacional. Esta formación también busca brindarles herramientas y experiencia que puedan resultar útiles para su posterior inserción en el mercado laboral civil.

El vínculo inicial tiene una duración de dos años . Una vez cumplido ese período, el soldado puede ser confirmado y renovar su compromiso por única vez, siempre que cumpla con los requisitos establecidos. La permanencia como voluntario puede extenderse, como máximo, hasta los 28 años de edad.

Además de la formación profesional y militar, el régimen contempla una serie de beneficios para quienes ingresan como Soldados Voluntarios. Entre ellos se encuentran:

Sueldo mensual por el servicio prestado.

Aguinaldo y aportes en el sistema jubilatorio , que pueden ser computados al finalizar la permanencia.

Cobertura sanitaria durante el período de servicio.

Afiliación a una obra social mientras se desempeñan en las Fuerzas Armadas.

Capacitación e instrucción orientadas tanto a las funciones militares como a la futura actividad laboral.

Experiencia en un ámbito de trabajo con organización, disciplina y responsabilidades definidas.

Posibilidad de generar vínculos profesionales y personales dentro de las unidades, en un marco de camaradería y respeto.

El régimen también contempla otros derechos y beneficios establecidos en la Ley 24.429 , que regula el Servicio Militar Voluntario y establece las condiciones bajo las cuales se desarrolla esta modalidad de incorporación a las Fuerzas Armadas.

Cómo inscribirse para ser Soldado Voluntario

La inscripción para Soldados Voluntarios está abierta de forma permanente. El trámite debe realizarse personalmente en el Centro de Incorporación Zonal más cercano al domicilio del interesado.

Para iniciar la inscripción se debe presentar: