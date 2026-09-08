Un castillo de Francia lanzó una propuesta dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años para participar en la restauración de sus ruinas a cambio de alojamiento gratuito, trabajo por una semana y la posibilidad de conocer una región histórica del país.

Se trata del castillo de Pranzac, ubicado en el departamento de Charente, a unos 16 kilómetros de la ciudad de Angulema, en el sudoeste francés. El edificio data del siglo XIII y fue parcialmente desmantelado a comienzos del siglo XIX.

La convocatoria está organizada por Arcade, una asociación francesa dedicada a impulsar proyectos de voluntariado vinculados con la recuperación del patrimonio rural. La propuesta apunta a jóvenes que quieran sumarse a tareas de restauración mientras conocen una zona histórica del país.

Cómo es el voluntariado en el Castillo de Pranzac

La misión tiene una duración de cinco días y se desarrolla en grupos de entre 5 y 20 voluntarios, siempre supervisados por profesionales o personas con experiencia previa en restauración. No se exige formación en construcción: alcanza con buena predisposición y ganas de aprender.

El programa contempla una variedad de tareas vinculadas directamente con la recuperación del castillo. Entre las principales actividades se incluyen:

Trabajos de mampostería

Restauración de muros

Talla y colocación de piedras

Trabajos de carpintería

Reparación de estructuras

Restauración de una chimenea histórica

Construcción de una pequeña forja con materiales reciclados

Desmalezado y mantenimiento de los espacios verdes

Créditos: Tripadvisor.

Qué beneficios incluye el voluntariado

La convocatoria está destinada exclusivamente a personas de entre 18 y 30 años. No se exige experiencia profesional previa en construcción o restauración, sino predisposición para aprender y colaborar en equipo.

Entre los beneficios incluidos se destacan:

Alojamiento gratuito durante toda la semana de trabajo

Equipos de protección y materiales necesarios para las tareas

Visitas y actividades en la zona de Charente

Experiencia de convivencia en grupos reducidos de voluntarios

Un punto a tener en cuenta: la comida no está incluida. Arcade se hace cargo del alojamiento y de los elementos de protección, pero la alimentación queda a cargo de cada grupo de voluntarios, que debe organizarse para cubrir ese gasto durante los cinco días.

Aun así, se trata de una alternativa atractiva para quienes buscan una experiencia de viaje diferente sin afrontar el costo del hospedaje.

Créditos: Tripadvisor.

Cómo postularse al voluntariado en el castillo de Pranzac

El proceso de inscripción es sencillo y se realiza completamente online. Estos son los pasos a seguir:

Ingresar a JeVeuxAider.gouv.fr, la plataforma pública francesa de voluntariado. Buscar la convocatoria de Arcade para el Château de Pranzac. Completar el formulario de postulación con los datos personales solicitados. Esperar la confirmación de la organización para coordinar la semana de trabajo elegida.

Dónde queda el castillo de Pranzac

El castillo se encuentra en la comuna de Pranzac, en el departamento de Charente, región de Nouvelle-Aquitaine, a aproximadamente 16 kilómetros de Angulema. La zona es conocida por sus paisajes de campiña y su cercanía con otros pueblos históricos del sudoeste francés.

De la construcción original solo quedaron en pie dos torres en ruinas y la base de un antiguo torreón. Desde hace varios años, grupos de voluntarios trabajan junto a especialistas para recuperar distintos sectores de este conjunto histórico.