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Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.
Este martes, 8 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza7599 (Hermano).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 8 de septiembre
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|7599
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|3556
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|0397
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|9789
|3°
|0307
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|9844
|4°
|3390
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|1568
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|0255
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|7409
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|2720
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|4421
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|9822
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|1028
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|1741
|19°
|7049
|10°
|1987
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|8513
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con hermano?
Soñar con un hermano suele reflejar lazos, apoyo y rasgos propios. Puede señalar necesidad de reconciliación, protección o cooperación. También evoca recuerdos familiares y valores compartidos que orientan tus decisiones.
Si el sueño es armonioso, augura confianza y respaldo mutuo; si hay conflicto, puede revelar tensiones pendientes, celos o culpa. Invita a dialogar, poner límites sanos y fortalecer la relación contigo y con tu familia.