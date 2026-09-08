En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este martes, 8 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza7599 (Hermano).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 8 de septiembre

1° 7599 11° 3556 2° 0397 12° 9789 3° 0307 13° 9844 4° 3390 14° 1568 5° 4358 15° 0255 6° 0710 16° 7409 7° 2720 17° 4421 8° 9822 18° 1028 9° 1741 19° 7049 10° 1987 20° 8513

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con hermano?

Soñar con un hermano suele reflejar lazos, apoyo y rasgos propios. Puede señalar necesidad de reconciliación, protección o cooperación. También evoca recuerdos familiares y valores compartidos que orientan tus decisiones.

Si el sueño es armonioso, augura confianza y respaldo mutuo; si hay conflicto, puede revelar tensiones pendientes, celos o culpa. Invita a dialogar, poner límites sanos y fortalecer la relación contigo y con tu familia.