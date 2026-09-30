El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) puso en marcha una campaña para promover la actualización de la información personal de sus afiliados mediante la plataforma y aplicación móvil “Mi PAMI”.

La iniciativa busca reforzar los controles de seguridad sobre la cuenta de los usuarios, optimizar la comunicación institucional y agilizar la prestación de servicios.

Los datos personales que se deben editar y actualizar

El organismo remarcó la importancia de mantener al día los tres medios de contacto fundamentales para los servicios rutinarios:

Número de teléfono celular: Permite recibir comunicaciones directas y avisos sobre turnos o trámites.

Correo electrónico: Utilidad principal para validar la identidad en trámites digitales y recibir documentación personal de forma segura.

Domicilio de residencia: Garantiza la correcta asignación de prestaciones, cartilla médica y agencias de atención.

Gemini.

Para qué sirve la actualización

Mantener los datos de contacto al día en la aplicación otorga cuatro ventajas para la autogestión de los afiliados:

Mejor comunicación: Recepción de información relevante a través de los canales oficiales del Instituto.

Acceso a prestaciones y novedades: Agilidad para enterarse y tramitar nuevos servicios disponibles.

Acceso seguro a documentación: Protección de la cuenta personal para consultar expedientes y certificados con tranquilidad.

Prevención de estafas: La validación de datos dificulta los intentos de engaño digital. Sobre este punto, PAMI recordó de forma contundente que bajo ninguna circunstancia solicita contraseñas, datos personales ni códigos de validación mediante llamadas telefónicas.

El rol de los médicos de cabecera en la campaña

Como parte de la estrategia de difusión, PAMI invitó a los médicos de cabecera a sumarse a la iniciativa.

Se solicitó a los profesionales que recuerden a los afiliados durante las consultas presenciales la importancia de verificar su información en la aplicación, en especial si han cambiado recientemente su número de teléfono, email o vivienda.