La Secretaría de Educación de la Nación confirmó las fechas de finalización de clases, correspondientes al ciclo lectivo 2026, para los alumnos tanto de la Ciudad como de la provincia de Buenos Aires.

Según consta en el cronograma oficial, establecido por el Consejo Federal de Educación (CFE), el cierre escolar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se dará antes que en PBA.

En este sentido, el alumnado inscripto en CABA tiene como fecha de fin de clases el viernes 18 de diciembre. En provincia de Buenos Aires, por su parte, el ciclo lectivo culminará el martes 22 del mismo mes.

Por qué las clases terminan antes que en CABA

En la asamblea N° 147 del Consejo Federal de Educación se estableció que el calendario escolar vigente debía contener 190 días de clases efectivos y el cumplimento de 760 horas para nivel primario y 900 en secundarios. La medida fue ratificada por la Resolución N° 484/24 .

Los días de clases fueron establecidos por el Consejo Federal de Educación. Ayuntamiento de Castilla-La Mancha

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la razón por la cual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las clases finalizan cuatro días antes es porque iniciaron el 25 de febrero de este año, mientras que en la provincia comenzaron el 2 de marzo.

Por tal motivo, y con el objetivo de cumplir con los parámetros establecidos por el CFE, tanto en CABA, como en PBA y el resto de las provincias de Argentina, la fecha de cierre del ciclo lectivo puede variar.

Calendario escolar 2026: cuándo finalizan las clases en cada provincia

Según lo establecido por la Secretaria de Eudcación, las clases en todas las provincias de Argentina finalizarán en las siguientes fechas:

Cuántas horas de clases debe cumplir cada nivel

La Resolución 484/24 establece para que un día de clases sea considerado como “efectivo”, deberá tener un piso mínimo de 4 horas de actividades pedagógicas.

En tanto, el cumplimiento de 190 días de escolaridad tiene la siguiente composición de horas, según el nivel.

Nivel inicial : 570 horas reloj.

Nivel primario : 760 horas reloj.

Nivel secundario: 900 horas reloj.

Comienza en CABA la inscripción al ciclo lectivo 2027

A partir del próximo lunes 5 de octubre quedará abierto el Período Único de Inscripción Escolar para el ciclo lectivo 2027 en la Ciudad de Buenos Aires. La instancia está destinada a asegurar una vacante en las escuelas de gestión estatal de la Capital Federal y las familias tendrán tiempo de realizar la preinscripción inicial hasta el 6 de noviembre inclusive.

El trámite se gestiona principalmente de forma remota a través de la plataforma web oficial del Gobierno porteño, aunque también se habilitaron canales telefónicos y de atención presencial con turno previo para facilitar el acceso a quienes necesiten asistencia durante el proceso.