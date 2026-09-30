Un vuelo de rescate de Flydubai aterrizó en Ben Gurion con unos 180 pasajeros del avión que protagonizó un fallido ataque terrorista.

Tras el incidente del avión de Flydubai que el primero ministro, Benjamin Netanyahu, calificó de “ataque terrorista”, aterrizó en Ben Gurion el avión de rescate con unos 180 pasajeros, en su mayoría israelíes, que habían quedado varados en Arabia Saudita luego del episodio a bordo.

Un vuelo de rescate, de la misma compañía, que transportaba a los pasajeros desde Arabia Saudita allegó a la terminal aeroportuaria, según los datos de seguimiento de vuelos.

El servicio de ambulancias Magen David Adom informó que sus equipos permanecían en alerta en el aeropuerto para atender a cualquier pasajero que necesitara asistencia médica. Hasta el momento no se informaron heridos entre quienes regresaron, aunque los viajeros vivieron horas de máxima tensión.

En un video difundido por su oficina del primer ministro se ve a Netanyahu se ve al premier saludando y abrazando en el aeropuerto a un pasajero llamado Yaniv, a quien describió como uno de quienes lograron irrumpir en la cabina de mando. Según Netanyahu y testigos, los pasajeros redujeron al copiloto mientras intentaba estrellar el avión.

El jefe del ejecutivo israelí habló de un “incidente de seguridad muy grave” y sostuvo que “uno de los pilotos apuñaló al otro y, al parecer, intentó estrellar el avión”. Según el Financial Times, el aparato se precipitó unos 20.000 pies en cuestión de minutos antes de ser desviado a Arabia Saudita.

El premier agregó que un pasajero le contó que él y un miembro de la tripulación neutralizaron al piloto mientras intentaba sabotear el equipo de vuelo. Según Netanyahu, otro tripulante que viajaba a bordo entró en la cabina y logró estabilizar la aeronave.

Qué fue lo que pasó

El vuelo FZ 1073 de Flydubai, programado para unir Dubái con Ben Gurion, sufrió un incidente durante el trayecto y aterrizó de emergencia en Tabuk, en Arabia Saudita. La empresa aseguró que la maniobra se realizó sin problemas y que todos los pasajeros estaban sanos y salvos.

Según las agencias Reuters y AP, el episodio se originó en una pelea entre los pilotos. Tanto el piloto como el copiloto resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital local. El hecho generó preocupación por un posible atentado y llevó a Israel a desplegar aviones de combate.

El primer ministro Benjamin Netanyahu se reúne con Yaniv, uno de los israelíes que ayudaron a reducir a un copiloto de Flydubai. Times of Israel

Un video difundido por el Canal 12 israelí mostró a tres pasajeros ensangrentados junto a la cabina, custodiando a los dos pilotos, que yacían en el suelo con máscaras de oxígeno. “Nos han atacado y hemos controlado al terrorista”, afirmaron los hombres en las imágenes.

Los pasajeros señalaron a uno de los pilotos como quien “intentó apuñalarnos” y explicaron que protegían al otro, el agredido. Según medios israelíes, el avión habría sido llevado hasta Tabuk por pilotos civiles que viajaban a bordo, mientras los pasajeros bloqueaban el acceso a la cabina.

Las reacciones del gobierno israelí

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir , fue el primero en hablar de terrorismo: “Un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo”. Su acusación se conoció mientras la aerolínea hablaba solo de un “incidente en vuelo”.

Ben Gvir agradeció “al Creador del mundo y a los viajeros héroes”, pero advirtió que “la concepción de seguridad de Israel debe subir un nivel”. Pidió continuar hasta la “resolución absoluta” en Irán, Líbano, Gaza y Judea y Samaria, y cuestionó la idea de que los enemigos “aman la vida”.

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich , pidió por su parte que Israel se centre en la intención y no en los resultados: quien intentó estrellar un avión “debe pagar como si hubiera cometido un asesinato”, al igual que los estados u organizaciones que lo enviaron.

La investigación y el frente diplomático

Medios israelíes informaron que el Mossad y el Shin Bet participan de la investigación e interrogarán a los pasajeros ahora que regresaron al país. Hasta su vuelo de rescate, los viajeros permanecían varados en Tabuk, ciudad saudita cercana a la localidad israelí de Eilat.

La ministra de Transportes, Miri Regev , pidió suspender los vuelos de Flydubai a Israel mientras dure la investigación. También solicitó a la Autoridad de Aviación Civil que analice si los Emiratos Árabes Unidos violaron el acuerdo bilateral que rige el aterrizaje de pilotos extranjeros.

Ese acuerdo estipula que solo pilotos con pasaportes de países que mantienen relaciones diplomáticas con Israel pueden aterrizar en su territorio. El planteo surge por rumores de que el copiloto involucrado sería ciudadano omaní, dato que aún no fue confirmado oficialmente.