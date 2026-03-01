El calcio suele asociarse directamente con la leche, el queso o el yogur. Sin embargo, existen alimentos vegetales que también aportan este mineral clave para la salud ósea y que todavía no forman parte habitual de la dieta diaria. Entre ellos se destaca el ajonjolí o semilla de sésamo, un ingrediente pequeño pero con un perfil nutricional que especialistas en alimentación consideran valioso para el fortalecimiento de huesos y dientes. El sésamo contiene un alto nivel de calcio, nutriente fundamental para la formación y el mantenimiento del sistema óseo. Su aporte puede acercarse al de algunos lácteos, lo que lo convierte en una alternativa interesante para quienes no consumen productos de origen animal o buscan diversificar su alimentación. Además, estas semillas aportan otros minerales que acompañan el proceso de regeneración ósea: El ajonjolí también contiene antioxidantes como la sesamina y el tocoferol, compuestos que ayudan a disminuir el estrés oxidativo en las células. A esto se suman fitoestrógenos que pueden contribuir a mantener la densidad ósea, especialmente en etapas como la menopausia. Incorporar esta semilla en las comidas es sencillo y no requiere cambios grandes en la rutina. Algunas opciones prácticas incluyen: Consumido crudo, tostado o molido, el ajonjolí facilita su absorción y permite aprovechar mejor sus nutrientes.