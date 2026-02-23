Para los afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), sacar un turno para consultas o estudios dejó de ser un trámite con largas esperas. El organismo incorporó herramientas digitales y canales alternativos que permiten gestionar la cita desde el hogar o con asistencia presencial, evitando colas innecesarias. La forma más rápida es ingresar al portal oficial de turnos de PAMI, donde se puede ver en tiempo real la disponibilidad de profesionales, centros de atención y horarios. Para quienes tienen dificultades con internet o prefieren una atención directa, existen otras opciones: Estas alternativas están pensadas para acompañar a afiliados que no manejan herramientas digitales o necesitan asistencia personalizada. En todos los casos es necesario contar con la credencial de afiliado, que puede presentarse en distintos formatos: Tener esta documentación disponible agiliza la gestión y evita demoras al momento de la atención. Para evitar inconvenientes, se recomienda verificar que el profesional atienda en el centro elegido y mantener actualizados los datos personales, como domicilio, teléfono y correo electrónico. Si no se consigue turno por los canales habituales, acercarse a la UGL de la zona puede ser clave para obtener asistencia directa y una fecha disponible. La app Mi PAMI funciona como un panel único con información personal, médica y administrativa accesible desde el celular o la computadora. Desde la cuenta habilitada, el afiliado puede acreditar identidad, consultar la cartilla, solicitar turnos y presentar documentación digital sin impresiones ni validaciones presenciales. La plataforma incorpora sistemas de autenticación que permiten validar la afiliación en farmacias y consultorios mediante la credencial digital con código QR, reemplazando firmas y sellos físicos. También permite autorizar a terceros para operar la cuenta, una función importante para afiliados con dependencia o problemas de movilidad. En farmacias, las recetas digitales facilitan el acceso a coberturas vigentes, incluidas las del 100% en tratamientos específicos, siempre que la cuenta esté activa. La app Mi PAMI está disponible de forma gratuita para Android e iOS. Tras descargarla, el afiliado debe validar su identidad y completar el registro para habilitar todas las funciones. Este paso es fundamental para evitar rechazos en farmacias o centros médicos, ya que las credenciales sin QR o con cuentas inactivas no tienen validez operativa