El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) abrió las inscripciones los cursos de verano UPAMI 2026, un beneficio que tiene como principal objetivo potenciar el desarrollo educativo y social de los jubilados afiliados. Las clases comenzarán en febrero en conjunto con universidades nacionales y son completamente gratuitas.

Qué cursos ofrece PAMI para los jubilados

El programa de la obra social no requiere estudios ni experiencia previa, así como tampoco exámenes de ingreso. El objetivo, además de aprender algo nuevo, es crear espacios de encuentro que potencien el bienestar de los adultos mayores.

Dentro de los principales cursos se ofrecen:

Idiomas como inglés, portugués, cultura italiana

Yoga

Técnicas de meditación

Técnicas de trabajo corporal

Teatro

Danza

Memoria

Ajedrez

Música

Canto

Alimentación saludable

Cuáles son las modalidades de cursada

Uno de los principales beneficios de los cursos de la obra social es que se dictan en tres modalidades:

Modalidad virtual: para quienes vivan lejos de los centros urbanos. Solo se necesita conexión a internet.

Modalidad presencial: se realiza dentro de universidades o centros culturales. Es ideal para los adultos mayores que deseen generar nuevos vínculos con personas con intereses afines.

Modalidad semipresencial: combina ambas modalidades. Se podrán tener clases online y otras presenciales para organizar las rutinas.

Cómo inscribirse a los cursos del PAMI

Los jubilados interesados en conocer la oferta de cursos del PAMI deberán ingresar al siguiente link. En la página oficial se podrá visualizar todos los talleres disponibles y la modalidad. Ahí se podrá ver qué talleres están disponibles y cómo inscribirse.