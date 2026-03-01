El Centro de Capacitación para el Trabajo 6-046 “Hilda Edith Moyano” abrió la inscripción a una nueva edición de cursos gratuitos orientados a la formación profesional y la capacitación laboral. Las propuestas están dirigidas a personas mayores de 16 años, sin límite de edad, que busquen incorporar herramientas para mejorar sus oportunidades de empleo. La oferta incluye trayectos vinculados a gastronomía, servicios y administración, además de formación en idiomas y tecnología. Entre las alternativas disponibles figuran cocina, pastelería y panadería, operador de PC niveles 1 y 2, artes aplicadas, portugués, inglés, tapicería, mozo/a, información turística, relaciones públicas aplicadas a la gastronomía, azafata a bordo, secretariado comercial, atención al cliente, animación turística y reciclado. Según explicó la directora de la institución, Marcela Manrique, las capacitaciones se desarrollan durante todo el ciclo lectivo, desde el 25 de febrero hasta diciembre. La cursada es gratuita y solo se solicita una colaboración única. Para inscribirse se deben presentar fotocopias del DNI, acta de nacimiento, certificado de estudios y constancia de CUIL. La documentación se utiliza para conformar el legajo de cada alumno y tramitar la certificación final. El centro funciona de lunes a viernes, de 18.30 a 21:00, en la intersección de Antártida Argentina y Libertador. Los cursos cuentan con aval provincial y nacional, lo que permite sumar una acreditación válida para la búsqueda de empleo. Además, la institución organiza convenios con empresas para que los estudiantes realicen prácticas y pasantías. Desde el CCT también indicaron que, ante el alto costo del transporte, gestionan abonos beca para alumnos que viajan desde otros distritos. Por otro lado, el profesor Pablo Andrade explicó que los trayectos de formación profesional tienen mayor carga horaria e incluyen contenidos adicionales, como bromatología, nutrición e idiomas en el área gastronómica. En cambio, los cursos de capacitación laboral son más cortos, aunque mantienen un nivel similar. Cada propuesta tiene cupos de 15 alumnos. Una vez que se completa el grupo, comienza el cursado. Algunos cursos se dictan una o dos veces por semana. Para los programas de formación profesional se solicita secundario completo, mientras que en los cursos de capacitación laboral alcanza con primaria terminada.