La cocina concentra gran parte de la actividad diaria del hogar y, con ella, grasa, humedad y restos de alimentos que pueden generar suciedad persistente y olores difíciles de eliminar. Mesadas, bachas y electrodomésticos están en contacto constante con salpicaduras y bacterias, por lo que la limpieza frecuente resulta clave para mantener el ambiente higiénico. En este contexto, especialistas en mantenimiento del hogar recomiendan una alternativa simple y económica que gana popularidad: usar una mezcla de alcohol con menta para limpiar superficies y refrescar el ambiente de forma rápida. El alcohol es conocido por su evaporación rápida y su capacidad para ayudar a reducir microorganismos en distintas superficies. La menta, en tanto, aporta un aroma fresco que ayuda a neutralizar olores fuertes generados por la cocción o la humedad. La combinación permite una limpieza práctica, sin dejar residuos ni sensación pegajosa, lo que la vuelve útil para mesadas, bachas y electrodomésticos que se manipulan con frecuencia. La preparación no requiere ingredientes costosos ni herramientas especiales: Se puede usar varias veces por semana, sobre todo después de cocinar. Antes de aplicarlo en superficies delicadas o barnizadas, conviene probar en un sector pequeño para evitar daños. Además de este truco casero, hay hábitos simples que ayudan a conservar el orden y la higiene, manteniendo un buen estado, sin recurrir a productos costosos.