La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 14 de agosto de 2026 en México es de 17.03 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.02%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.04 pesos y un mínimo de 17.02 pesos.

En el mercado del Dólar, la cotización registró una ligera caída semanal de -0.63% y un descenso más pronunciado en el último año de -7.61%, mostrando una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar registró un alza inicial, luego una racha prolongada de descensos, un breve repunte a mitad del periodo y finalmente nuevas caídas, cerrando con una marcada tendencia bajista.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 2.86%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual es del 7.42%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos cuatro días. Este incremento constante sugiere un aumento en la demanda de la moneda, lo que podría estar influenciado por factores económicos locales o internacionales.

Sin embargo, es importante considerar que esta alza podría ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo de los factores subyacentes será necesario para determinar si esta tendencia se mantendrá a largo plazo.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México de forma segura?

para finalizar, cambia divisas solo en bancos o casas de cambio autorizadas (verifica su registro visible) y evita cambistas informales. Compara el tipo de cambio y las comisiones; usa como referencia el de Banco de México y pregunta el monto neto que recibirás. Lleva identificación oficial, solicita y guarda tu comprobante y revisa los billetes con sus marcas de seguridad antes de salir. Prefiere horarios diurnos y zonas concurridas; si la suma es alta, acude acompañado.

para finalizar, evita cambiar todo en aeropuertos u hoteles por sus tasas menos favorables; si usas cajeros, hazlo en bancos confiables y elige siempre pagar en pesos para evitar conversiones dinámicas. No exhibas efectivo, divide el dinero en varios lugares y cuenta discretamente frente al cajero. Verifica que montos superiores a 10,000 USD (o su equivalente) deben declararse al entrar o salir del país y cumple con requisitos antilavado en operaciones grandes. Si hay discrepancias, no te retires sin aclararlas y contacta a la Condusef si es necesario.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".