Prohibirán el ingreso a todas las personas que les encuentren esto en la cartera, mochila o bolsillos en la visita del Papa León XIV en CABA

Cada vez falta menos para la visita del Papa León XIV a la Argentina, la cual comenzará con uno de los momentos centrales cuando se realice la Santa Misa por las familias en el Monumento de los Españoles (Avenida Del Libertador y Sarmiento), en la Ciudad de Buenos Aires, el próximo lunes 9 de noviembre.

La ceremonia está prevista está prevista para las 11.30 horas y convocará miles de fieles de todo el país; sin embargo, es importante que los concurrentes sepan cuáles son los elementos prohibidos para el ingreso y cuáles son los elementos habilitados para evitar inconvenientes en los distintos puntos de acceso.

Prohibirán el ingreso a todas las personas que les encuentren esto en la cartera, mochila o bolsillos en la visita del Papa León XIV en CABA

Para la misa del lunes 9 de noviembre en el Monumentos de los Españoles, los elementos prohibidos son:

Armas y elementos punzocortantes.

Envases de vidrio.

Pirotecnia y velas.

Bebidas alcohólicas.

Drones.

Mascotas.

Láseres o punteros láser.

Walkie-stalkies, megáfonos y bocinas de aire.

Valijas y bolsos grandes.

Astas rígidas.

Mochilas de más de 15 litros.

Paraguas que no sean plegables.

Biciletas, monopatines y rollers.

Cascos de moto y bicileta.

Computadoras.

Carpas y sombrillas.

Objetos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros.

Prohibirán el ingreso a todas las personas que les encuentren esto en la cartera, mochila o bolsillos en la visita del Papa León XIV en CABA. DanielIbañez

Elementos habilitados para la misa de León XIV

Lo recomendable para este evento es llevar lo necesario para mermanecer en el lugar y evitar dificultades en los controles de seguridad.

Gorra, protector solar y repelente.

Termo y mate.

Paraguas plegable.

Abrigo o capa de lluvia.

Bolsa de residuos.

Batería extenera o power bank.

Papel higiénico, tocallitas y pañuelos.

Alimentos con utensilios descartables.

Bastones y muletas.

Bolsos pequeños y mochilas de hasta 15 litros.

Botellas y recipientes de plástico.

Imágenes de la Virgen de hasta 50 centímetros con sus respectivas andas.

Cuáles son los ocho accesos a la Santa Misa

Además de los elementos prohibidos y permitidos, es importante que los fieles sepan cuáles son los ocho accesos habilitados para ingresar a la misa.

Los accesos son los siguientes:

Avenida Intendente Bullrich y avenida Santa Fe.

Ortega y Gasset y Luis María Campos.

Olleros y avenida Luis María Campos.

Teodoro García y avenida Luis María Campos.

Virrey Vértiz de Concepción arenal y José Hernández.

Olleros y Valentín Alsina.

Avenida Dorrego y avenida Figuero Alcorta.

Avenida Figueroa Alcorta y doctor Roberto Levillier.

En en este marco, es importante que las personas tengan planificado de antemano cuál ubicación le es más conveniente y una vez en el punto de acceso, seguir las instruccipones del personal a cargo del operativo.

Cronograma de la Santa Misa el lunes 9 de noviembre

El cronograma de la Santa Misa en Buenos Aires este lunes 9 de noviembre en el Monumento a los Españoles será el siguiente:

00:00: apertura de accesos.

07:30: previa y animación.

10:00: recorrido del papamóvil por Av. Del Libertador (desde Olleros hasta Sarmiento).

11:30: Santa Misa.

13:00: despedida del Santo Padre.

13:10: cierre musical.

13:30: desconcentración.

En conclusión, lo ideal es coordinar con anticipación los horarios de llegadas y llevar los objetos necesarios para la jornada.