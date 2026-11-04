Cada vez falta menos para la visita del Papa León XIV a la Argentina, la cual comenzará con uno de los momentos centrales cuando se realice la Santa Misa por las familias en el Monumento de los Españoles (Avenida Del Libertador y Sarmiento), en la Ciudad de Buenos Aires, el próximo lunes 9 de noviembre.
La ceremonia está prevista está prevista para las 11.30 horas y convocará miles de fieles de todo el país; sin embargo, es importante que los concurrentes sepan cuáles son los elementos prohibidos para el ingreso y cuáles son los elementos habilitados para evitar inconvenientes en los distintos puntos de acceso.
Prohibirán el ingreso a todas las personas que les encuentren esto en la cartera, mochila o bolsillos en la visita del Papa León XIV en CABA
Para la misa del lunes 9 de noviembre en el Monumentos de los Españoles, los elementos prohibidos son:
- Armas y elementos punzocortantes.
- Envases de vidrio.
- Pirotecnia y velas.
- Bebidas alcohólicas.
- Drones.
- Mascotas.
- Láseres o punteros láser.
- Walkie-stalkies, megáfonos y bocinas de aire.
- Valijas y bolsos grandes.
- Astas rígidas.
- Mochilas de más de 15 litros.
- Paraguas que no sean plegables.
- Biciletas, monopatines y rollers.
- Cascos de moto y bicileta.
- Computadoras.
- Carpas y sombrillas.
- Objetos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros.
Elementos habilitados para la misa de León XIV
Lo recomendable para este evento es llevar lo necesario para mermanecer en el lugar y evitar dificultades en los controles de seguridad.
- Gorra, protector solar y repelente.
- Termo y mate.
- Paraguas plegable.
- Abrigo o capa de lluvia.
- Bolsa de residuos.
- Batería extenera o power bank.
- Papel higiénico, tocallitas y pañuelos.
- Alimentos con utensilios descartables.
- Bastones y muletas.
- Bolsos pequeños y mochilas de hasta 15 litros.
- Botellas y recipientes de plástico.
- Imágenes de la Virgen de hasta 50 centímetros con sus respectivas andas.
Cuáles son los ocho accesos a la Santa Misa
Además de los elementos prohibidos y permitidos, es importante que los fieles sepan cuáles son los ocho accesos habilitados para ingresar a la misa.
Los accesos son los siguientes:
- Avenida Intendente Bullrich y avenida Santa Fe.
- Ortega y Gasset y Luis María Campos.
- Olleros y avenida Luis María Campos.
- Teodoro García y avenida Luis María Campos.
- Virrey Vértiz de Concepción arenal y José Hernández.
- Olleros y Valentín Alsina.
- Avenida Dorrego y avenida Figuero Alcorta.
- Avenida Figueroa Alcorta y doctor Roberto Levillier.
En en este marco, es importante que las personas tengan planificado de antemano cuál ubicación le es más conveniente y una vez en el punto de acceso, seguir las instruccipones del personal a cargo del operativo.
Cronograma de la Santa Misa el lunes 9 de noviembre
El cronograma de la Santa Misa en Buenos Aires este lunes 9 de noviembre en el Monumento a los Españoles será el siguiente:
- 00:00: apertura de accesos.
- 07:30: previa y animación.
- 10:00: recorrido del papamóvil por Av. Del Libertador (desde Olleros hasta Sarmiento).
- 11:30: Santa Misa.
- 13:00: despedida del Santo Padre.
- 13:10: cierre musical.
- 13:30: desconcentración.
En conclusión, lo ideal es coordinar con anticipación los horarios de llegadas y llevar los objetos necesarios para la jornada.