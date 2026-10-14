En esta noticia La carrera profesional de “Locomotora” Castro

El exboxeador Jorge “Roña” Castro murió este miércoles a los 59 años mientras se encontraba en un bingo en la localidad bonaerense de Morón.

El excampeón mundial de peso mediano sufrió una descompensación dentro del establecimiento. Por el momento, las autoridades aún no pudieron determinar las causas de su fallecimiento. La información que se conoce hasta esta hora es que el exdeportista se encontraba en la sala de máquinas del establecimiento cuando sufrió el episodio.

Como antecedentes de su salud, Castro era diabético y hay versiones que sostienen que habría sufrido déficit de insulina. La causa de muerte quedó bajo intervención de la UFI N.º 8 de Morón.

La carrera profesional de “Locomotora” Castro

Nacido en Caleta Olivia, Santa Cruz, Jorge Castro construyó una de las trayectorias más destacadas del boxeo argentino. A lo largo de su carrera profesional disputó 144 combates, con un récord de 130 victorias, 11 derrotas y tres empates. De sus triunfos, 90 fueron por nocaut.

El momento más importante de su carrera llegó el 12 de agosto de 1994, cuando se consagró campeón mundial de la categoría mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Castro enfrentó al estadounidense Reggie Johnson en Tucumán y se quedó con el título.

Jorge "Roña" Castro y Carlos Tévez. Foto: @locomotoracastro

Meses después, el boxeador volvió a defender su corona en México, donde protagonizó uno de los combates más recordados de su trayectoria. Allí se midió con el estadounidense John David Jackson en una pelea que terminó con victoria para Castro.

El reinado del argentino se extendió durante cuatro defensas, hasta que el 19 de diciembre de 1995 perdió el cinturón en Tokio frente al japonés Shinji Takehara.

Castro permaneció varios años más en actividad y cerró su carrera sobre el ring en 2007. Su última pelea fue el 27 de enero de ese año en Mar del Plata, donde derrotó por nocaut técnico a José Luis Herrera.