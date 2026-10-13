Alerta por arsénico en el agua

La presencia de arsénico en el agua volvió a generar preocupación en las autoridades, luego de que el Consejo Profesional de Química bonaerense solicitará información a distintos municipios tras detectarse concentraciones elevadas en el el mapa del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).

El pedido se fundamenta en el Mapa de Arsénico desarrollado por ITBA, que reúne resultados de muestras analizadas en distintos puntos del país.

En la actualización correspondiente a 2025, el organismo identificó concentraciones elevadas en diferentes localidades bonaerenses.

La entidad profesional pidió conocer la periodicidad de los monitoreos, las fuentes de abastecimiento que presentan valores elevados, las medidas preventivas o correctivas implementadas y las recomendaciones brindadas a la población.

Cuáles son los municipios bonaerenses con registros elevados de arsénico

Según los datos de la actualización de 2025 del mapa del ITBA difundidos por el Consejo Profesional de Química, entre los registros destacados en la provincia de Buenos Aires se encuentran:

Guaminí: 295 microgramos por litro (µg/L).

San Vicente: 163 µg/L.

9 de Julio: entre 72 y 165 µg/L.

Partido de La Costa: 147 µg/L.

Monte: 146 µg/L.

Vicente López: 117 µg/L.

Mercedes: 105 µg/L.

Ezeiza: 96 µg/L.

Chivilcoy: registros de hasta 94 µg/L.

General Rodríguez: 67 µg/L.

Almirante Brown: 56 µg/L.

Los valores fueron difundidos por el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires, que tomó como referencia los resultados del mapa del ITBA.

No obstante, la presencia de un municipio en el relevamiento no significa que todos sus habitantes estén expuestos a las mismas concentraciones de arsénico.

Contaminación en el agua.

Cuál es el límite de arsénico permitido en el agua potable

El Código Alimentario Argentino establece un valor máximo general de arsénico de 0,01 miligramos por litro (mg/L), equivalente a 10 microgramos por litro (µg/L) para el agua potable.

La normativa contempla una excepción para determinadas regiones con suelos de alto contenido natural de arsénico. Bajo condiciones específicas, la autoridad sanitaria puede admitir concentraciones de hasta 0,05 mg/L, equivalentes a 50 µg/L.

El marco regulatorio se encuentra en el artículo 982 del Código Alimentario Argentino, actualizado mediante la Resolución Conjunta 33/2023, publicada en el Boletín Oficial.

Qué información solicitaron las autoridades profesionales a los municipios

El Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires pidió a los municipios información sobre los controles que se realizan sobre el agua:

Entre los puntos solicitados se encuentran: