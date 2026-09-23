Existen frases hechas o refranes que utilizamos comúnmente en nuestra vida diaria, pero desconocemos su origen y/o motivos por los cuales son utilizados en ciertos contextos.

Uno de ellos es “más sabe el diablo por viejo que por diablo”, una expresión vinculada con la experiencia y el conocimiento que se adquieren con el paso de los años.

La frase forma parte del repertorio de refranes registrados para el español y su significado está relacionado con los aprendizajes que una persona puede acumular a lo largo de su vida. Aunque su formulación utiliza la figura del diablo, la enseñanza central está puesta en el valor de la experiencia.

¿Qué significa “más sabe el diablo por viejo que por diablo”?

El refrán “más sabe el diablo por viejo que por diablo” significa que el paso de los años aporta un gran número de conocimientos . La expresión destaca la relación entre la experiencia acumulada y aquello que una persona aprende a lo largo de su vida.

El refrán “más sabe el diablo por viejo que por diablo” significa que el paso de los años aporta un gran número de conocimientos. (Foto: imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT - creada con IA (EC Audiencias)

El Centro Virtual Cervantes identifica como ideas clave del refrán la experiencia y el conocimiento. Por eso, puede utilizarse para destacar los conocimientos adquiridos después de atravesar diferentes situaciones.

La expresión se emplea, por ejemplo, cuando una persona demuestra saber cómo actuar frente a una determinada circunstancia, debido a su experiencia previa. El sentido del refrán está así relacionado con el aprendizaje que surge de los años vividos.

¿Qué relación existe entre la experiencia y el paso de los años?

El Refranero Multilingüe del Centro Virtual Cervantes reúne esta expresión junto con otras paremias relacionadas con la experiencia. Entre ellas aparece “buey viejo, surco derecho”, cuyo sentido también se vincula con los conocimientos adquiridos mediante la práctica.

La misma ficha incluye como hiperónimo el refrán “El mejor maestro es el tiempo, y la mejor maestra, la experiencia”. Esta relación permite observar cómo distintas expresiones del refranero transmiten una idea similar sobre el aprendizaje.

El refrán también cuenta documentación en obras literarias. El Centro Virtual Cervantes registra ejemplos en textos como El curandero de su honra, de Ramón Pérez Ayala publicado originalmente en 1926.

¿Cómo se usa actualmente el refrán “más sabe el diablo por viejo que por diablo”?

El Centro Virtual Cervantes registra la expresión con el marcador “de uso actual”, por lo que forma parte de los refranes que continúan vigentes en el español. También recoge como variante “sabe más el diablo por viejo que por diablo”.

La ficha registra además una variante utilizada en Ecuador y Venezuela: “más sabe el diablo por ser viejo que por ser diablo” . El sentido general se mantiene y continúa relacionado con la experiencia y el conocimiento.

En cuanto a su procedencia, el Centro Virtual Cervantes señala como fuente “oral”, por lo que no corresponde atribuirle una fecha concreta de creación. La información documentada permite establecer su significado, sus variantes y su presencia en el uso actual sin adjudicarle un origen histórico que no esté comprobado.