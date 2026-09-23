Comenzó el juicio por la muerte de Aralí Vivas, la nena de 8 años que fue encontrada sin vida y con signos de abuso sexual, tras un incendio ocurrido en una vivienda de Brinkmann, en la provincia de Córdoba, el 1 de noviembre de 2024.

Por el presunto homicidio, se juzgará con un jurado popular a su madre, Rocío Milagros Rauch (28), la pareja de ella, Ezequiel Matías Simeone (33), y un amigo de ambos, Cristian Hernán Varela (40), por delitos que contemplan una pena de prisión perpetua.

Los acusados están imputados por el delito de abuso sexual agravado por la edad de la víctima y por la participación de más de una persona, y por homicidio criminis causa.

Se trata bajo la categoría de “homicidio criminis causa”, ya que se estima que la muerte fue cometida para facilitar otro delito o preocupar impunidad ante los hechos.

Según la investigación, Aralí no habría fallecido por el incendio de su casa, sino que el fuego se habría iniciado para eliminar los rastros que puedan culpar a los implicados en el presunto homicidio.

El crimen de Aralí Vivas

El 1 de noviembre de 2024 se registró un incendio en el domicilio de Brinkmann, donde vivía la nena de 8 años junto a su madre. Allí, encontraron sin vida a la menor de edad.

Juicio Aralí Vivas

Sin embargo, la Justicia estima que Simeone habría provocado el incendio con el fin de borrar las pruebas que pudieran esclarecer los hechos.

Según la hipótesis de la fiscalía, la niña sufrió “una muerte traumática” antes del fuego. Por el homicidio, se acusa a su madre, la pareja de ella y un amigo de ambos.

Las pruebas sobre los sospechosos

Uno de los datos más importantes de la investigación es que la autopsia no detectó monóxido de carbono en los pulmones de la víctima. Es decir, Aralí ya había muerto cuando comenzó el incendio en su casa, según el fiscal Oscar Gieco.

Por otra parte, los estudios forenses determinaron que la víctima presentaba un fuerte traumatismo de cráneo y lesiones compatibles con abuso sexual.

Además, las cámaras de seguridad detectaron desplazamientos de Simeone y Varela durante las horas previas al incendio.

Cómo será el juicio de Aralí Vivas

Habrán tres audiencias en la Cámara del Crimen de San Francisco: el martes 22, miércoles 23 y el próximo martes 29 de septiembre.

Durante la primera jornada declararon tres testigos, entre ellos el padre y una hermana de la madre.

El tribunal está presidido por el vocal Guillermo Rabino, acompañado por los jueces Alejandro Acuña y Claudio Requena. El jurado popular lo integran ocho ciudadanos titulares y cuatro suplentes.