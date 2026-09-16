El invierno se despide con más de 100 horas de temperaturas primaverales, pero el cambio de tiempo ya tiene fecha: un nuevo frente frío avanzará sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires durante el domingo y provocará el regreso de las lluvias, chaparrones y tormentas.

El fenómeno estará acompañado por un marcado incremento del viento y un descenso de las temperaturas.

Según el pronóstico elaborado por Meteored, el período de estabilidad y tardes superiores a los 20 °C se extenderá desde el jueves 17 hasta la tarde del domingo 20 de septiembre.

Después, la atmósfera comenzará a inestabilizarse y el escenario cambiará rápidamente en la previa del Día de la Primavera.

Se termina el veranito: cuándo vuelven las tormentas y las lluvias

El cambio de tiempo se hará sentir principalmente durante la tarde y noche del domingo 20 de septiembre, cuando un nuevo frente frío avance sobre el AMBA.

De acuerdo con el modelo meteorológico ECMWF citado por Meteored, existe actualmente una probabilidad de entre 60% y 80% de lluvias, chaparrones y algunas tormentas aisladas durante la segunda parte del domingo.

El escenario será muy diferente al de los días previos. Entre el jueves y el sábado, las condiciones serán mayormente estables, con tardes que podrían alcanzar valores de 22 °C a 25 °C en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El sábado 19, incluso, se espera una máxima cercana a los 25 °C, en una jornada que todavía tendrá características plenamente primaverales.

Pero el domingo llegará el giro: aumentará la nubosidad, crecerá la humedad y, hacia la tarde, comenzarán a desarrollarse las precipitaciones.

Alerta por fuertes ráfagas: el viento será protagonista durante el temporal

EFE

El avance del frente frío no solamente traerá lluvias. También provocará un cambio en la dirección e intensidad del viento.

Según la previsión actual, a medida que el sistema avance durante la noche del domingo, el viento rotará hacia el oeste-sudoeste y las ráfagas podrían superar los 40 km/h .

La situación podría intensificarse durante el lunes 21 de septiembre. Meteored advierte sobre la posible formación de un sistema de bajas presiones sobre el Mar Argentino y el Atlántico, aunque aclara que se trata de una tendencia que todavía deberá ser monitoreada.

El Día de la Primavera podría comenzar con un ambiente mucho más ventoso, con ráfagas que superarían los 60 km/h en el AMBA y la posibilidad de algunas precipitaciones.