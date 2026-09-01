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PAMI salió a alertar sobre una campaña falsa que promete entregar computadoras gratis a jubilados y pensionados.

El organismo confirmó que no existe ningún programa de este tipo y pidió no compartir datos personales ni bancarios con desconocidos.

La modalidad ya había circulado meses atrás bajo el nombre de “Plan Mi Compu”, que tampoco pertenece a PAMI.

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Cómo funciona el engaño en el que se hacen pasar por PAMI

Los estafadores contactan a las víctimas por WhatsApp, redes sociales, llamados telefónicos o mails, haciéndose pasar por representantes de PAMI.

Mala noticia de PAMI: alertan sobre nuevas estafas donde ofrecen computadoras gratis.
Mala noticia de PAMI: alertan sobre nuevas estafas donde ofrecen computadoras gratis.Gemini.

El mensaje suele avisar que el jubilado fue “seleccionado” para recibir una notebook o tablet sin costo.

Para avanzar con el supuesto trámite, piden datos como:

  • DNI y datos personales.
  • Claves bancarias o de homebanking.
  • Códigos de verificación por SMS.
  • Instalación de una aplicación externa en el celular.

Con esa información, los delincuentes pueden tomar control de cuentas bancarias o billeteras virtuales, o directamente robar la identidad del afiliado.

Vale aclarar que el verdadero “Plan Mi Compu” fue en su momento una línea de créditos del Banco Nación para jubilados y pensionados de ANSES, hoy discontinuada. Los estafadores aprovechan esa coincidencia de nombre para sonar creíbles.

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Qué recomienda PAMI para no caer en la estafa

El organismo remarcó algunas pautas simples para identificar el fraude:

  • PAMI no llama ni envía mensajes para iniciar trámites de manera no solicitada.
  • No utiliza intermediarios para ofrecer beneficios.
  • Ningún trámite oficial exige instalar aplicaciones fuera de Google Play o App Store.
  • Cualquier duda se puede chequear al 138 (“PAMI Escucha y Responde”) o en la agencia más cercana.

Si ya compartiste algún dato sensible, lo más importante es actuar rápido: comunicarte con el banco para pedir el bloqueo preventivo de tarjetas y homebanking, y hacer la denuncia en la comisaría o ante la UFIPAMI.

En conclusión, la recomendación central pasa por desconfiar de cualquier oferta de “regalo” que llegue por canales no oficiales, sin importar cuán convincente parezca el mensaje.