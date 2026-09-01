Mala noticia de PAMI: alertan sobre nuevas estafas donde ofrecen computadoras gratis.

PAMI salió a alertar sobre una campaña falsa que promete entregar computadoras gratis a jubilados y pensionados.

El organismo confirmó que no existe ningún programa de este tipo y pidió no compartir datos personales ni bancarios con desconocidos.

La modalidad ya había circulado meses atrás bajo el nombre de “Plan Mi Compu”, que tampoco pertenece a PAMI.

Cómo funciona el engaño en el que se hacen pasar por PAMI

Los estafadores contactan a las víctimas por WhatsApp, redes sociales, llamados telefónicos o mails, haciéndose pasar por representantes de PAMI.

Mala noticia de PAMI: alertan sobre nuevas estafas donde ofrecen computadoras gratis. Gemini.

El mensaje suele avisar que el jubilado fue “seleccionado” para recibir una notebook o tablet sin costo.

Para avanzar con el supuesto trámite, piden datos como :

DNI y datos personales.

Claves bancarias o de homebanking.

Códigos de verificación por SMS.

Instalación de una aplicación externa en el celular.

Con esa información, los delincuentes pueden tomar control de cuentas bancarias o billeteras virtuales, o directamente robar la identidad del afiliado.

Vale aclarar que el verdadero “Plan Mi Compu” fue en su momento una línea de créditos del Banco Nación para jubilados y pensionados de ANSES, hoy discontinuada. Los estafadores aprovechan esa coincidencia de nombre para sonar creíbles.

Qué recomienda PAMI para no caer en la estafa

El organismo remarcó algunas pautas simples para identificar el fraude:

PAMI no llama ni envía mensajes para iniciar trámites de manera no solicitada.

No utiliza intermediarios para ofrecer beneficios.

Ningún trámite oficial exige instalar aplicaciones fuera de Google Play o App Store.

Cualquier duda se puede chequear al 138 (“PAMI Escucha y Responde”) o en la agencia más cercana.

Si ya compartiste algún dato sensible, lo más importante es actuar rápido: comunicarte con el banco para pedir el bloqueo preventivo de tarjetas y homebanking, y hacer la denuncia en la comisaría o ante la UFIPAMI.

En conclusión, la recomendación central pasa por desconfiar de cualquier oferta de “regalo” que llegue por canales no oficiales, sin importar cuán convincente parezca el mensaje.