El vinagre blanco es uno de los recursos caseros más efectivos para preservar la limpieza del hogar sin la necesidad de acudir a productos químicos costosos y difíciles de obtener.

Si bien su uso es frecuente en la cocina y el baño, se popularizó un truco poco conocido que muchas personas comenzaron a aplicar recientemente: su uso en la entrada de la casa.

Este hábito sencillo y económico se encuentra en auge gracias a su eficacia y practicidad para mantener el hogar y eliminar plagas.

Pulverizar vinagre en las esquinas de la casa: para qué es útil y por qué lo sugieren (foto: archivo)

¿Para qué se pone vinagre en la entrada?

Un aspecto fundamental es su capacidad para funcionar como barrera repelente. El aroma penetrante del vinagre actúa como un inhibidor natural contra diversas plagas domésticas.

Hormigas, arañas e incluso cucarachas tienden a evitar áreas donde perciben dicho olor, lo que convierte a este compuesto en una alternativa efectiva y libre de sustancias químicas para la entrada principal.

Además, aquellos que se adhieren a prácticas de armonización del hogar lo aplican como un “limpiador energético”.

Desde esta perspectiva, unas pulverizaciones en el marco de la puerta contribuyen a disolver vibraciones pesadas y a rejuvenecer el ambiente.

Mezcla de vinagre y agua para repeler insectos en el hogar

Para maximizar sus efectos, resulta suficiente disponer de una mezcla de vinagre blanco y agua en un atomizador. Esta mezcla puede ser aplicada:

En el marco de la puerta

En el suelo de la entrada

En pequeñas grietas o fisuras por donde suelen ingresar insectos

En zócalos o esquinas que estén expuestas al exterior

Método con vinagre para limpiar las energías en casa

A diferencia del método anterior, esta técnica que utiliza vinagre tiene como objetivo fundamental purificar las energías del entorno.

Según el Feng Shui, esta práctica facilita la eliminación de las cargas negativas. Los tres aspectos fundamentales para su implementación son la cocina, el baño y la puerta de acceso.

El procedimiento requiere de intención y atención al simbolismo , manifestándose en cada ámbito del hogar. Este proceso varía de acuerdo al espacio de la vivienda:

En la cocina: colocar un recipiente en cada esquina durante varias horas con el fin de absorber las malas energías. Si el olor resulta intenso, es necesario ventilar y encender un sahumerio tras la realización del proceso.

En el baño: disponer de cuatro recipientes, uno en cada esquina.

En la puerta de entrada: es indispensable limpiar la puerta con vinagre, expresando las intenciones. Una frase comúnmente utilizada es: “Solo permito que entren a mi vida energías limpias, oportunidades y abundancia”.

Vinagre blanco: un recurso sostenible para la casa y el jardín

El vinagre blanco también resulta eficaz para la limpieza de superficies y la eliminación de olores poco agradables en un hogar.

Su uso constante contribuye a mejorar la calidad del ambiente. Para quienes creen en energías positivas, el vinagre fortalece la armonía del hogar.

Repelente de plagas

Limpieza de superficies

Eliminación de olores

Mejora de calidad ambiental

Potenciador de armonía

Generador de buenas vibraciones

Vinagre blanco: limpieza y bienestar emocional en el hogar

El vinagre blanco también se usa para limpiar ventanas y espejos, logrando un brillo sin manchas. Es una opción sostenible que reduce el uso de productos químicos en la limpieza.

A su vez, al mezclar vinagre con bicarbonato de sodio, se crean burbujas que limpian desagües atascados. Esta combinación también elimina olores desagradables, dejando un ambiente fresco.