La famosa cadena de hamburguesas Deniro, conocida por su propuesta de hamburguesas de entraña, fue declarada en quiebra.

El cierre llega apenas unos meses tras haber conseguido levantar el primer proceso judicial, momento en el que ya no contaba con gran parte de la estructura que había desarrollado.

El crecimiento de Deniro en Argentina

La propuesta de Deniro se basaba en un producto diferencial dentro del tradicional mercado de hamburguesas con una materia prima de mayor calidad.

Durante su etapa de mayor crecimiento logró tener 30 sucursales, un crecimiento acompañado de una fábrica dedicada a la elaboración de hamburguesas, panes y otros insumos.

A pocos meses de superar su primer proceso judicial, volvió a ser declarada en quiebra y no cuenta con locales operativos ni con la planta de producción.

Una hamburguesería histórica del país quebró por segunda vez: cerró su fábrica y ya no opera locales.

Los problemas detrás de la expansión de Deniro

Detrás del crecimiento de las sucursales se acumulaban problemas judiciales. Su propia estructura de crecimiento en base a franquicias terminó con reclamos y causas judiciales.

A esto se sumaron problemas con los proveedores, cheques rechazados y reclamos de franquiciados. Incluso, hubo causas iniciadas por exempleados.

Los datos del Banco Central detallan casi $ 5.000 millones en cheques rechazados. Los principales reclamos estuvieron vinculados a extrabajadores, franquicias que formaron parte de la expansión de la marca y acreedores por el pago de obligaciones.

La primera quiebra y el intento de seguir con las franquicias

En 2025 el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 27 decretó la quiebra de Deniro el 25 de noviembre. En ese momento la cadena ya había cerrado distintos locales y el proceso judicial se produjo en medio de problemas financieros de la compañía.

Sin embargo, la quiebra no llegó a consolidarse. En febrero de este año, la Justicia revocó el proceso luego de que Deniro depositara $ 21,4 millones, monto que la jueza consideró que alcanzaba para desvirtuar el estado de cesación de pagos.

El levantamiento del proceso no le devolvió el crecimiento a Deniro. La estructura comercial se había debilitado y los problemas en los tribunales se mantenían.