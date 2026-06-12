Con la confirmación del calendario de pagos por parte de la ANSES, miles de jubilados y pensionados buscan saber durante el mes de junio cuál es la fecha del mes en que recibirán su haber y el aguinaldo.

Para todos ellos, la respuesta es clara: se realizarán los depósitos correspondientes según la terminación de su DNI.

En este sentido, aquellos beneficiarios cuyos documentos finalizan en 8 y 9, deberán tomar nota del cronograma oficial establecido para la segunda y tercera semana del sexto mes del año, ya que algunas operaciones podrían verse pospuestas por el feriado nacional trasladado al 15 de junio.

Todos los beneficiarios de ANSES con DNIs terminados en 8 y 9 cobrarán en esta fecha

La fecha de cobro del aguinaldo está incluida dentro del mismo calendario de pagos que utiliza ANSES para depositar los haberes mensuales, lo que implica que se acreditarán los respectivos montos al mismo tiempo.

Los jubilados que tengan DNI terminado en 8 o 9, recibirán su aguinaldo a partir de la segunda y tercera semana de junio. (Foto: Archivo)

En el caso de los jubilados y pensionados que cobran la jubilación mínima, quienes tengan DNI terminado en 8 cobrarán el 19 de junio , mientras que los terminados en 9 percibirán sus haberes el 22 de junio .

Por su parte, los jubilados y pensionados que superen el haber mínimo y tienen DNIs terminados en 8 y 9, cobrarán el 29 de junio , fecha en la que también recibirán el haber mensual junto con ela guinaldo correspondiente.

ANSES paga aumento, aguinaldo y bono en junio

Durante junio, ANSES aplicará un aumento del 2,58% sobre los haberes previsionales, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente.

Además, los jubilados y pensionados recibirán la primera cuota del aguinaldo, equivalente al 50% del mejor haber percibido durante el semestre.

A esto se suma un bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes cobran la jubilación mínima y a otros beneficiarios de menores ingresos, con el objetivo de reforzar el poder adquisitivo frente a la inflación.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados con el aguinaldo

Los jubilados que perciben la mínima tendrán un haber de $403.317,99. Con el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $201.658, el total alcanzará los $674.975 durante junio.

En el caso de las jubilaciones superiores a la mínima, el haber máximo será de $2.713.948,17. El aguinaldo correspondiente ascenderá a $1.356.974, sin incluir bono adicional.

Entre los principales montos previstos por ANSES también se encuentran:

PUAM: ingreso total de $553.981,59.

Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez: $493.483,89.

Jubilación mínima con bono y aguinaldo: $674.975.

De esta manera, junio se convierte en uno de los meses de mayores ingresos para los beneficiarios del sistema previsional, ya que confluyen el aumento por movilidad, el aguinaldo y el bono extraordinario dispuesto por el organismo.