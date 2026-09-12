El pueblito de 40 personas que ofrece casa gratis y trabajo apenas a 3 horas de la Ciudad. Foto: Ayuntamiento de Arenillas

Si en algún momento imaginó organizar las valijas y comenzar de nuevo en un entorno natural, esta puede ser la oportunidad que estabas buscando.

En el corazón de Soria, una de las provincias más afectadas por la despoblación en España, el diminuto pueblo de Arenillas implementó un plan urgente pero atractivo: ofrece viviendas rehabilitadas con alquiler gratuito y puestos de trabajo para quienes se atrevan a repoblar sus calles.

Este fenómeno, denominado como la “España Vaciada”, ha llevado a numerosos municipios pequeños a invertir sus recursos en infraestructura para atraer a nuevos residentes, en particular a familias con hijos que aseguren el relevo generacional.

¿Qué les brinda Arenillas a sus nuevos residentes?

El ayuntamiento no se limitó a una mera invitación. Para asegurar la permanencia de los nuevos residentes, el municipio ofreció siete departamentos totalmente equipados. El principal beneficio consiste en la exención de alquiler, lo cual posibilita a una familia un ahorro significativo en los gastos básicos de vida.

El pueblito de 40 personas que ofrece casa gratis y trabajo apenas a 3 horas de la Ciudad. Foto: Ayuntamiento de Arenillas

Sin embargo, el plan trasciende la provisión de alojamiento. Conscientes de las circunstancias actuales, las autoridades dieron prioridad a la tecnología:

Conectividad total: el pueblo dispone de una excelente conexión a internet por fibra óptica, diseñada estratégicamente para nómades digitales o teletrabajadores que requieren estabilidad en sus tareas remotas.

el pueblo dispone de una excelente conexión a internet por fibra óptica, diseñada estratégicamente para que requieren estabilidad en sus tareas remotas. Puestos de trabajo locales: además del teletrabajo, el municipio busca personas interesadas en gestionar el bar del pueblo o el centro comunitario, dos espacios fundamentales para la vida social y la interacción entre vecinos.

Convocatoria para familias con hijos en Arenillas

El objetivo principal de la convocatoria es atraer a familias con hijos. En Arenillas son conscientes de que sin niños no hay futuro, por esta razón, la logística educativa está asegurada. Aunque el pueblo es pequeño, los jóvenes pueden asistir a la escuela de Berlanga de Duero, situada a 20 kilómetros, con transporte y educación gratuita garantizados.

Si desea postularse, debe saber que el proceso de selección es riguroso. Los interesados deben remitir una solicitud detallada a la administración municipal de Arenillas, en la cual expliquen su proyecto de vida y de qué manera podrían contribuir a la comunidad.

El pueblo ofrece vivienda gratis y trabajo asegurado como albañil. (Foto: Ayuntamiento de Arenillas - arenillas.es)

Revalorizando la vida rural en Europa: un nuevo enfoque en la montaña

La iniciativa de Arenillas no es un caso aislado, sino que forma parte de una tendencia europea para revalorizar la vida en la montaña. Mientras que en Soria el objetivo es social, en otros lugares el enfoque es científico.

Por ejemplo, el centro Eurac Research en Italia lanzó recientemente una búsqueda de voluntarios para residir un mes sin costo en los Alpes . Sin embargo, en ese contexto se trata de un estudio sobre cómo la altitud impacta la salud humana en el Parque Nacional Stelvio.

A diferencia de otros programas (como las conocidas “casas a 1 euro” que requieren inversiones elevadas en refacciones), el plan de Arenillas ofrece la residencia en condiciones óptimas para habitar, lo que lo convierte en uno de los proyectos más accesibles para quienes buscan una transición rápida hacia la vida rural europea.

Repoblación en Arenillas: hogar, comunidad y cultura local

El plan de repoblación en Arenillas no solo ofrece un hogar, sino que también prioriza la creación de un ambiente acogedor para las familias.

El municipio se compromete a fomentar actividades comunitarias que fortalezcan la integración de los nuevos residentes. Además, se prevén eventos y talleres para facilitar la adaptación y el conocimiento de la cultura local.El éxito de esta iniciativa depende de la participación activa de los habitantes.

El ayuntamiento anima a los interesados a no solo considerar el beneficio económico, sino también a involucrarse en la vida del pueblo. Con su enfoque integral, Arenillas se posiciona como un ejemplo a seguir en la búsqueda de soluciones frente a la despoblación rural en España.