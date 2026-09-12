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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 11 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 9085 (Linterna) y las letras son: E C M T.
Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 11 de septiembre
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Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 11 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 11 de septiembre. A la cabeza salió el número 1855 - La Música.
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Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?
Los jugadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.
Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.
¿Qué significa soñar con linterna?
Soñar con una Linterna simboliza claridad y guía en momentos de confusión. Señala que estás hallando respuestas o recursos para iluminar un asunto.
También indica la necesidad de examinar algo con más detalle y confiar en tu intuición para avanzar. Si la luz es tenue o falla, sugiere dudas o falta de dirección temporal.
¿Qué significa soñar con la música?
Soñar con La Música suele reflejar tu estado emocional: armonía, alegría o necesidad de consuelo. También indica creatividad y deseo de expresarte.
Si la melodía es clara y agradable, sugiere equilibrio y buenas noticias; si es disonante o apagada, puede señalar estrés interno o conflictos por resolver.