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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 11 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 9085 (Linterna) y las letras son: E C M T.

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Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 11 de septiembre

 1°9085 11°1362 
 9793  12°8299
 3°5611  13°3639 
 8939  14°5188 
 1815  15°8600 
 6°9204  16°2613
 8602  17°3958 
 0499  18°3623 
 3488  19°0857 
 10°2114  20°2538 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 11 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 11 de septiembre. A la cabeza salió el número 1855 - La Música.

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 1°1855 11°2864 
 5575   12°8298
 3°3664  13°4875 
 2617  14°7150 
 9085  15°2555 
 6°9664  16°9297
 8304  17°9266 
 1677  18°8046 
 9038  19°1995 
 10°6301  20°4278 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los jugadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

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¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una Linterna simboliza claridad y guía en momentos de confusión. Señala que estás hallando respuestas o recursos para iluminar un asunto.

También indica la necesidad de examinar algo con más detalle y confiar en tu intuición para avanzar. Si la luz es tenue o falla, sugiere dudas o falta de dirección temporal.

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con La Música suele reflejar tu estado emocional: armonía, alegría o necesidad de consuelo. También indica creatividad y deseo de expresarte.

Si la melodía es clara y agradable, sugiere equilibrio y buenas noticias; si es disonante o apagada, puede señalar estrés interno o conflictos por resolver.