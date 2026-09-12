La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 11 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 9085 (Linterna) y las letras son: E C M T.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 11 de septiembre

1° 9085 11° 1362 2° 9793 12° 8299 3° 5611 13° 3639 4° 8939 14° 5188 5° 1815 15° 8600 6° 9204 16° 2613 7° 8602 17° 3958 8° 0499 18° 3623 9° 3488 19° 0857 10° 2114 20° 2538

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 11 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 11 de septiembre. A la cabeza salió el número 1855 - La Música.

1° 1855 11° 2864 2° 5575 12° 8298 3° 3664 13° 4875 4° 2617 14° 7150 5° 9085 15° 2555 6° 9664 16° 9297 7° 8304 17° 9266 8° 1677 18° 8046 9° 9038 19° 1995 10° 6301 20° 4278

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los jugadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una Linterna simboliza claridad y guía en momentos de confusión. Señala que estás hallando respuestas o recursos para iluminar un asunto.

También indica la necesidad de examinar algo con más detalle y confiar en tu intuición para avanzar. Si la luz es tenue o falla, sugiere dudas o falta de dirección temporal.

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con La Música suele reflejar tu estado emocional: armonía, alegría o necesidad de consuelo. También indica creatividad y deseo de expresarte.

Si la melodía es clara y agradable, sugiere equilibrio y buenas noticias; si es disonante o apagada, puede señalar estrés interno o conflictos por resolver.