Cinta adhesiva en las ruedas de la valija: por qué cada vez más viajeros los hacen y para qué sirve.

Cada vez son más las personas que recurren a trucos caseros para cuidar las valijas en los viajes.

Cubrir las ruedas con cinta adhesiva evita que entren en contacto con el suelo, lo que reduce la suciedad acumulada y la cuida del desgaste natural por uso.

Este método es aplicado por viajeros experimentados para agilizar la posterior limpieza del equipaje tras volver a casa al mismo tiempo que las protege del roce con el piso.

Cabe mencionar que esta solución práctica debe ser aplicada siguiendo un protocolo estricto para que no afecte el funcionamiento de las ruedas. Se debe colocar correctamente y la cinta no debe cubrir los ejes ni el mecanismo de giro.

Por qué recomiendan colocar cinta adhesiva en las ruedas de la valija

El principal objetivo de colocar cinta adhesiva en las ruedas de la valija es crear una barrera temporal entre la superficie de la rueda y el suelo. Esto puede ayudar a que parte del polvo, la grasa, las pelusas y otros residuos queden adheridos a la cinta en lugar de depositarse directamente sobre la rueda.

La técnica puede resultar especialmente útil para quienes buscan mantener más limpio el equipaje. Al finalizar el trayecto, basta con retirar con cuidado la cinta adhesiva en las ruedas de la valija y limpiar cualquier resto antes de guardar la maleta o entrar con ella al hogar.

La protección también puede reducir el contacto directo de la rueda con pequeñas piedras y suciedad que, con el uso continuado, pueden terminar acumulándose cerca de los rodamientos.

Cabe recordar que no sustituye el mantenimiento del equipaje, pero sí puede funcionar como una capa adicional de protección durante determinados recorridos.

Cinta adhesiva en las ruedas de la valija: por qué cada vez más viajeros los hacen y para qué sirve. ChatGPT

Por qué la cinta puede proteger las ruedas

Las ruedas de la valija son una de las partes que más sufren cada vez que se viaja. El contacto repetido con superficies ásperas, adoquines, asfalto, baldosas y cintas de equipaje provoca fricción y puede acelerar el desgaste del plástico o la goma.

La cinta adhesiva en las ruedas de la valija añade una capa entre la rueda y esas superficies. En determinados trayectos puede amortiguar parte del roce y, según el tipo de cinta utilizado, reducir algo del ruido que producen las ruedas duras cuando circulan por suelos irregulares.

Algunos viajeros también utilizan este recurso para comprobar el estado del equipaje después de un traslado. Si la cinta aparece muy dañada, desplazada o rota, puede indicar que las ruedas recibieron un roce importante durante el recorrido. Por sí sola, sin embargo, no permite determinar si la valija fue abierta o manipulada.

Cinta adhesiva en las ruedas de la valija: por qué cada vez más viajeros los hacen y para qué sirve. ChatGPT

Cómo colocar la cinta para cuidar las valijas

Antes de aplicar cinta adhesiva en las ruedas de la valija, lo primero es limpiar y secar bien cada rueda. Si quedan restos de polvo, arena o humedad, el material puede adherirse peor y desplazarse con facilidad cuando la valija comienza a rodar.

Después se puede envolver únicamente la banda de rodamiento con una o dos vueltas de cinta resistente. Es fundamental dejar libres los ejes, los laterales y el mecanismo que permite girar las ruedas de la valija, porque cubrir estas zonas podría dificultar el movimiento normal del equipaje.

Una vez terminado el viaje, conviene retirar la cinta y revisar las ruedas. Si quedan restos de adhesivo, deben limpiarse antes de guardar la valija. De esta forma, la cinta adhesiva en las ruedas de la valija funciona como una protección temporal y no como una modificación permanente.

Qué tipo de cinta elegir para poner en la valija

No todas las cintas ofrecen el mismo resultado. Entre las opciones mencionadas para este truco aparece la cinta americana o duct tape, que destaca por su grosor, resistencia al roce y tolerancia a la humedad.

Otra alternativa es la cinta de silicona autofusionable. Este material se adhiere sobre sí mismo y puede formar una capa flexible alrededor de la superficie de rodamiento sin dejar la misma cantidad de residuo pegajoso que otras cintas.

En cambio, la cinta de carrocero puede romperse con facilidad frente al agua y el roce, mientras que algunas cintas aislantes son demasiado finas o pueden desplazarse con el calor. Por eso, si se utiliza cinta adhesiva en las ruedas de la valija, conviene elegir un material resistente y revisar que no interfiera con el giro.