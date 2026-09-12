Emigrar en búsqueda de oportunidades laborales más favorables se ha convertido en una opción que numerosos individuos evalúan para elevar su calidad de vida.

Ese fue el caso de Pablo Gónzalez, un albañil originario de España que hace siete años se estableció en Noruega, el cual comparte su experiencia laboral en el ámbito de la construcción en dicho país.

Según su relato, la escasez de mano de obra calificada genera una demanda elevada de trabajadores y permite engrosar salarios que, en ciertos casos, alcanzan los 6.200 euros por mes.

Cuánto cobra un albañil en Noruega y por qué los sueldos son tan elevados

Pablo indicó que la construcción constituye uno de los motores de la economía en Noruega y proporciona empleo a aproximadamente 250.000 personas. No obstante, afirmó que las empresas enfrentan un desafío persistente desde hace varios años: la escasez de trabajadores especializados nacidos en el país.

Según explicó, el aumento en la demanda de viviendas e infraestructura ha hecho que la necesidad de profesionales crezca más rápidamente que la disponibilidad de mano de obra local, lo que lleva a las compañías a depender cada vez más de trabajadores extranjeros.

Pablo, albañil español en Noruega: “El salario son unos 6.200€ y trabajamos desde las 8:00 hasta las 16:00” (Fuente: Youtube y ChatGPT) @pablogonzalez#misandanzasporNoruega

En este contexto, precisó que en Noruega no existe un salario mínimo general, sino que cada sector establece un salario base por hora.

Para aquellos que poseen formación o especialización, el salario mínimo se sitúa en 209 coronas noruegas por hora, equivalentes a aproximadamente 20 euros . Por otro lado, quienes no cuentan con una especialización reciben alrededor de 188 coronas por hora, mientras que los empleados con escasa experiencia perciben cerca de 196 coronas, según comentó.

Adicionalmente, mencionó que los puestos de mayor responsabilidad pueden alcanzar 62.000 coronas brutas mensuales , es decir, cerca de 6.200 euros, mientras que jefes de obra, arquitectos, ingenieros y otros cargos intermedios suelen estar en un rango de 6.000 a 6.400 euros brutos por mes.

Como referencia, apuntó que el salario promedio en Noruega oscila en torno a los 3.000 euros por mes, mientras que otras ocupaciones relacionadas con la construcción también ofrecen remuneraciones elevadas:

Pintores: alrededor de 3.600 euros brutos.

Carpinteros: entre 3.600 y 4.600 euros.

Fontaneros y operadores de maquinaria: unos 4.100 euros.

Operadores de grúas: hasta 4.300 euros mensuales.

Ventajas del empleo en Noruega y su organización del tiempo de trabajo

Además del nivel de ingresos, Pablo González destacó que una de las principales ventajas del empleo en Noruega radica en la organización del tiempo de trabajo.

Según explicó, la jornada laboral más común se desarrolla de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas, con una carga semanal aproximada de 37,5 horas . También indicó que las horas adicionales se remuneran a un costo superior al de la jornada habitual.

Otra modalidad habitual consiste en laborar 12 días consecutivos para luego gozar de nueve días de descanso, un esquema que numerosos empleados utilizan para viajar o visitar a sus familiares.

Incluso mencionó que algunas empresas permiten concentrar más horas de trabajo entre lunes y jueves para disponer del viernes libre, gracias a la flexibilidad que caracteriza al sector.

Salarios y consideraciones clave para emigrar a Noruega

Pablo aclaró que todos los salarios mencionados corresponden a valores brutos, por lo que deben descontarse los impuestos , que son aproximadamente el 30% de los ingresos.

Además, sostuvo que quienes consideren emigrar deben evaluar otros aspectos antes de tomar una decisión, tales como el costo de vida, el proceso de adaptación y las condiciones particulares de cada empresa.

Aun así, afirmó que la combinación de alta demanda de trabajadores calificados, salarios competitivos y mayor flexibilidad laboral convierte a Noruega en uno de los destinos más atractivos para aquellos que buscan desarrollarse en el sector de la construcción.

Oportunidades laborales en Noruega para profesionales calificados

Cerca de 40.000 nuevos inmigrantes llegaron a Noruega en el último año, impulsados por la búsqueda de empleo y mejores condiciones de vida. Este fenómeno se refleja en diversas industrias del país.

Expertos destacan que la organización laboral en Noruega atrae a muchos. Además de salarios altos, el equilibrio entre trabajo y tiempo libre es un factor decisivo para los nuevos trabajadores.