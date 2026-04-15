La pequeña localidad de Maimará, situada en el norte argentino, ha obtenido un prestigioso reconocimiento en la ceremonia de los Best Tourism Villages 2025, que tuvo lugar en Huzhou, China. Este ranking la establece como el mejor destino turístico a nivel mundial. Este reconocimiento resalta la importancia de Maimará en el ámbito del turismo, destacando su belleza natural y cultural. El reconocimiento de ONU Turismo valora a las comunidades rurales que preservan su patrimonio cultural y natural mientras fomentan el turismo responsable. En esta edición, Argentina tuvo ocho localidades representadas, pero Maimará y Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes) fueron las únicas en recibir la distinción máxima. Ubicado en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, Maimará se destacó entre más de 270 postulantes de 65 países. Resaltó por su entorno natural, su identidad cultural y su modelo de desarrollo sostenible. Maimará se localiza sobre la Paleta del Pintor, una formación multicolor que resalta como uno de los paisajes más icónicos del norte argentino. Este pueblo pertenece al departamento de Tilcara y cuenta con poco más de 5.000 habitantes que se dedican a la agricultura, la floricultura y la vitivinicultura de altura. La vida del pueblo se centra en el río Grande y la Pachamama. Sus tierras producen hortalizas, verduras, flores y vides, además de mantener tradiciones ancestrales que se celebran cada año en la fiesta de la Pachamama, el Día de Todos los Santos y el Carnaval. Asimismo, la llegada del Tren Solar de la Quebrada transformó la economía local, incrementó el flujo de turistas y facilitó la apertura de nuevos alojamientos, hosterías y complejos de casas de alquiler. Los visitantes pueden explorar sus plantaciones de flores o campos de rosas, gladiolos y claveles que adornan el paisaje. También pueden visitar sus bodegas de altura o unirse a la Vendimia del Bayeh, un festival que combina vino, arte, música y gastronomía local. Entre los platos típicos destacan el picante de lengua, el locro, la humita, el estofado y las empanadas jujeñas. Estos se acompañan con postres tradicionales como el arroz con leche, la mazamorra y las empanadillas de cayote.