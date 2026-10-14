Tras casi dos años de espera, llega a Netflix una de las mejores películas de ciencia ficción y con calificación casi perfecta.

Netflix está reduciendo un 6% su plantilla de empleados, lo que representaría unos 1000 trabajadores . Sería su mayor ronda de despedidos desde 2022 -cuando tuvo una fuerte corrección en la cotización de su acción-.

Un menor crecimiento y una caída en la cantidad de minutos que los suscriptores ven sus programas provocaron esta situación, según “The Wall Street Journal”.

La Corte falló a favor de los usuarios y obligó a Netflix a devolverles el dinero por los aumentos de los últimos siete años (foto: archivo). Archivo.

Greg Peters y Ted Sarandos enviaron un mail a sus empleados esta mañana detallando los recortes, que alcanzarán mayormente a las áreas de Producto, Tecnología, Asuntos Legales y el equipo de Recursos Humanos.

Netflix enfrenta problemas para que sus suscriptores pasen más tiempo en sus programas. La cadena, líder en series y películas, está añadiendo reality shows, y videos de estrellas que provienen de You Tube. Así como eventos deportivos en vivo, que suele ser un magneto para los televidentes.

Aunque la caída de suscriptores es leve (cerca del 2%), la cotización de la acción se hundió un 40% en el último año.

Los líderes de Netflix indicaron que “continuaron invirtiendo agresivamente en áreas de alto impacto”, pero de una forma más inteligente, según detalla “The Wall Street Journal”.

Los recortes de personal llegan una semana antes de la difusión de resultados del próximo trimestre. Los líderes de la empresa creen que la compañía logrará cumplir con sus metas de proyecciones de ganancias para todo el año.

Netflix no está solo entre los gigantes de tecnología y entretenimiento que está recortando gastos. Disney y Amazon vienen de hacer lo mismo en los últimos meses, según “The Wall Street Journal”.

Mis muertos tristes (Netflix), una miniserie de cuatro episodios dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín. Netflix

“Nuestra misión -de entretener al mundo- es ambiciosa, y lograrlo requiere ser disciplinados sobre como priorizamos a nuestros clientes y recursos”, expresaron Peters y Sarandos.

Entre su producción local reciente, se destacan “Los muertos tristes”, con la dirección del chileno Pablo Larraín y el protagónico de Mercedes Morán.