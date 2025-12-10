En esta noticia

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la prohibición del uso, comercialización, distribución y publicidad de una reconocida marca de lavandina en todo el país.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 9039/2025, luego de una inspección que reveló incumplimientos graves en la planta productora.

¿Cuáles son los productos prohibidos?

La disposición alcanza a todos los lotes de las siguientes presentaciones:

  • Agua Lavandina Concentrada Swell (elaborado y envasado por Grupo Jac S.A., RNE: 020048836 EE 2022-XXXXXXXX).
  • Agua Lavandina Swell (elaborado y envasado por Grupo Jac S.A., RNE: 020048836 EE 2022-XXXXXXXX).

¿Por qué son ilegales?

Los productos se comercializaban sin contar con el registro correspondiente ante la ANMAT, lo que los vuelve ilegales para su venta y uso. La investigación confirmó que la empresa incumplió el artículo 1° de la Resolución ex MS y AS N°709/98 y el artículo 1° de la Disposición ANMAT Nº 7292/98, al distribuir productos sin autorización sanitaria.

Además, se comprobó que algunos artículos registrados se comercializaban con rótulos distintos a los aprobados, infringiendo la normativa vigente. De acuerdo con el organismo, la firma Grupo Jac S.A. no solo elaboraba y vendía productos domisanitarios sin registro, sino que también fabricaba presentaciones autorizadas con etiquetado irregular.

Por estas irregularidades, la empresa quedó inhabilitada para elaborar, fraccionar, importar y exportar productos domisanitarios en todo el territorio nacional.

¿Qué medidas tomó la ANMAT?

La ANMAT no solo prohibió la venta y uso de estas lavandinas, sino que también instruyó un sumario sanitario contra la firma Grupo Jac S.A. y su Director Técnico, José María Rizzi.

Ambos deberán responder por las infracciones cometidas, que incluyen la falta de registro y el etiquetado irregular.