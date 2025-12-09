La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la prohibición inmediata de la venta y distribución en todo el país de una serie de productos de limpieza, fragancias y aromatizantes de una reconocidafirma, debido a que que no contaban con el debido registro sanitario.

La medida fue oficializada a través de la Disposición 9018/2025, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza tanto a los comercios físicos como a las plataformas de venta online. Según el organismo, los productos no estaban registrados ante la ANMAT, lo que impide garantizar su seguridad, eficacia e implica un posible riesgo para la salud de los consumidores.

¿Qué productos de limpieza fueron prohibidos?

Entre los artículos afectados por la disposición de ANMAT se encuentran los siguientes:

Todos los lotes de todos los productos identificados como limpiadores, desengrasantes y todo otro domisanitario de la marca MARCLEAN.

El organismo de control indicó que los productos incluyen detergentes y lavavajillas desengrasantes, en particular, el insumo analizado fue el siguiente: “ DETERGENTE ULTRA CONCENTRADO. Elaborado por: BATHAN GROUP S.A.-FLORIDA N°1940-Lanus. Para MARCLEAN SRL- Roosevelt 2570 – CABA – Bs. As. Argentina. RNPUD: 0253627 ”.

Los productos prohibidos por ANMAT.

¿Qué dijo ANMAT sobre los productos ilegales?

El organismo de control señaló estos elementos de limpieza no se encontraban registrados ante ANMAT. Además, remarcó que la firma Bathan Group S.A. “oportunamente inició el trámite de habilitación de establecimiento ante ANMAT”, pero no lo finalizó. Por eso, la empresa no dispone de un registro ante el ente de control habilitante.

La ANMAT explicó que, al no estar registrados, estos productos no pueden ser evaluados en cuanto a su composición, efectos y seguridad. Esto implica que su uso podría representar un riesgo para la salud pública, especialmente en entornos cerrados o en contacto con la piel y superficies sensibles.

¿Qué deben hacer los comercios, según la ANMAT?

Los comercios deben retirar de la venta inmediata todos los productos de la marca Walker mencionados en la disposición y frenar por completo su predisposición.

Además, se recomienda a los consumidores que hayan adquirido alguno de estos artículos que suspendan su uso y consulten con las autoridades sanitarias ante cualquier duda.

ANMAT detalla en los anexos de las resoluciones las características de los productos originales y las unidades falsas. Las alteraciones no solo son de registro, sino que también en las especificaciones técnicas que se indican en el rotulado.

Para identificar los productos, se debe verificar el etiquetado original. “En caso de contar con aquellas con las características descriptas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde”, sumaron.

El correo de contacto es pesquisa@anmat.gob.ar y en el mensaje se deberá detallar la situación completa con fotos del rótulo.