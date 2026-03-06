El organismo de control de salud ordenó el retiro de más de 650.000 botellas de agua embotellada en distintos puntos del país tras detectarque varios productos de Valley Springs Artesian Gold LLC fueron envasados bajo condiciones que no cumplen con los estándares federales de sanidad. El proceso de suspensión se inició el 6 de febrero de 2026 y fue catalogado como retirada Clase II por la autoridad federal, lo que implica un riesgo potencial para la salud pública, aunque con consecuencias temporales o reversibles. Según el reporte oficial del organismo de control de Estados Unidos (FDA), la orden de prohibición incluye seis presentaciones de agua embotellada, incluidas las destinadas a consumo infantil y animal, en formatos de un galón (3,78 litros) y 2,5 galones (9,46 litros). La FDA remarcó que la acción se debió a que identificaron “condiciones insalubres” durante una inspección regular en la planta de producción de Valley Springs Artesian Gold LLC, ubicada en Wisconsin. Según la base de datos oficial del ente regulador, los productos incluidos corresponden a las siguientes presentaciones: El total de aguas prohibidas asciende a 651.148 botellas, pero todas fueron distribuidas exclusivamente en los estados de Illinois y Wisconsin. Sin embargo, hay una posibilidad de que alguna persona los haya llevado a otro lugar y por eso, se emitió la alerta. La FDA utiliza una clasificación de tres niveles. La Clase II corresponde a situaciones donde el uso del producto puede causar efectos adversos temporales para la salud. Las causas de la suspensión fue que detectaron condiciones insalubres en la línea de envasado (prácticas inadecuadas en limpieza y manejo de envases) durante una inspección rutinaria. A la fecha, la FDA no ha reportado enfermedades asociadas al consumo de estos productos, pero insiste en que los consumidores no utilicen las botellas y procedan a su devolución. La empresa ha colaborado activamente con las autoridades y notificó a distribuidores y minoristas para retirar el producto de las estanterías. Las personas que hayan adquirido alguno de estos productos deben abstenerse de consumirlos y contactar al establecimiento de compra para su devolución o reembolso. Para más información, contactarse con la línea de atención telefónica o el portal digital de la FDA (Enforcement Report) donde se pueden verificar los códigos de lote específicos.