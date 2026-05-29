El reemplazo del papel higiénico que cada vez es más inminente.

Durante décadas, el papel higiénico ha sido un recurso indispensable para la higiene personal en todos los baños del mundo. Sin embargo, un nuevo cambio tecnológico implementado en 2026 ha comenzado a desplazarlo en hogares de todo occidente.

Se trata de los inodoros inteligentes, también conocido como smart toilet o washlet. Son sustitutos reales, accesibles y ya disponibles para comprar en España.

En este punto es que ya no es una tendencia de nicho ni una excentricidad importada de Japón. Empresas como Roca ya comercializan en España modelos de distintas gamas, desde opciones de entrada hasta versiones premium con funciones de domótica integrada.

El cambio no es solo de comodidad. Es económico, higiénico y medioambiental. Y cuando se juntan esos tres argumentos, la pregunta ya no es si el papel higiénico desaparecerá, sino cuándo.

Se acabó el tiempo del papel higiénico. Shutterstock

¿Qué es un smart toilet y cómo funciona en la práctica?

Un inodoro inteligente integra en un solo equipo las funciones del inodoro tradicional y el bidé, potenciadas con tecnología avanzada. Su centro es el sistema de limpieza con agua regulable, que permite al usuario ajustar la temperatura, la presión y la dirección del chorro desde un panel digital, mando a distancia o botón lateral.

El funcionamiento es simple: al terminar de usar el baño, el usuario activa el chorro de agua ajustado a sus preferencias y posteriormente el secador automático con aire caliente.

Todo el proceso se completa sin necesidad de papel higiénico ni productos desechables, eliminando el contacto directo que puede provocar irritaciones o infecciones, especialmente en personas con piel sensible.

Los modelos más avanzados incorporan detectores de presencia que levantan la tapa automáticamente al detectar al usuario, calefacción del asiento, iluminación LED nocturna, sistemas de esterilización por luz ultravioleta y función de autolimpieza interior que se activa después de cada uso.

Las claves del uso del smart toilet. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué el papel higiénico limpia mejor que el papel higiénico según los expertos

La diferencia entre ambos sistemas no es solo de comodidad: es de eficacia. El papel proporciona una limpieza superficial basada en la fricción, que puede causar irritaciones y no siempre elimina todos los residuos.

En cambio, la limpieza con agua remueve los restos de manera más eficaz y suave, disminuyendo la proliferación de bacterias y cuidando la piel. A eso se suma la eliminación de productos secundarios como toallitas húmedas, fragancias o cremas que muchas personas utilizan como complemento al papel.

Para personas con hemorroides, pieles sensibles o condiciones dermatológicas, el cambio al smart toilet no es solo una mejora estética: tiene implicaciones médicas directas que cada vez más dermatólogos y proctólogos señalan en sus consultas.

¿Cuánto ahorra un smart toilet en agua y dinero al año?

Un inodoro tradicional puede gastar entre 7,5 y 26,5 litros por descarga, según la Fundación Aqua, mientras que los modelos inteligentes apenas consumen 3,8 litros, lo que representa un ahorro de hasta un 70% por uso.

En términos concretos: en una familia de cuatro personas que utiliza el baño unas 16 veces al día, el ahorro mensual puede superar los 1.000 litros y, al año, más de 12.000 litros.

A eso hay que sumar el gasto en papel higiénico, que en un hogar medio español supera los 100 euros anuales según datos del sector, y que con un smart toilet se reduce drásticamente o desaparece por completo.

El precio de entrada de estos dispositivos en España oscila entre los 300 y los 800 euros en modelos estándar, con versiones premium de marcas como Roca que pueden superar los 2.000 euros con todas las funciones integradas. La inversión se amortiza, según los fabricantes, en un plazo de entre tres y cinco años contando el ahorro acumulado en papel y agua.