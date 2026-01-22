En esta noticia

San Antonio de Padua es, posiblemente, el santo más presente en los hogares de todo el mundo. Fernando Martins de Bulhões, su nombre de origen, nació en Lisboa, Portugal, y su legado trasciende fronteras gracias a una fama muy particular: su extraordinaria capacidad para interceder en la búsqueda de aquello que se cree perdido.

A diferencia de otros santos cuyas funciones son específicas, San Antonio goza de una dualidad que fascina a creyentes y curiosos por igual. Para la devoción popular, es la figura a la que se acude cuando se necesita encontrar algo.

El santo para encontrar el amor (¡y las llaves!)

La lógica detrás de pedirle a San Antonio por una pareja es la misma que para un objeto perdido: se trata de encontrar algo (o a alguien) que no está presente pero que es necesario para la plenitud.

Si perdés tus llaves, o cualquier otro objeto, invocás su ayuda para recuperarlas.

Si sentís que te falta un compañero de vida, le pedís que “te lo encuentre” o te cruce en su camino.

De hecho, San Antonio es más que célebre en Portugal, España y Brasil como el santo del matrimonio, ya que existen leyendas que cuentan cómo reconciliaba a las parejas.

¿Por qué se le pide a San Antonio por los objetos perdidos?

Este patronazgo tiene un origen curioso: Antonio tenía un libro de salmos con sus notas personales, lo que convertía a este objeto en algo importantísimo.

Un novicio decidió irse de la orden y se llevó el libro. Antonio rezó para encontrarlo y, milagrosamente, el joven no solo regresó a devolver el libro, sino que también volvió a la vida religiosa.

Oración a San Antonio de Padua

Oh bendito San Antonio, él más gentil de todos los santos, tu amor por Dios y tu caridad por sus criaturas te hicieron merecedor, cuando estabas aquí en la tierra, de poseer poderes milagrosos.

Los milagros esperaban tu palabra, que tú estabas siempre dispuesto a hablar por aquellos con problemas o ansiedades. Animado por este pensamiento, te imploro obtengas para mí (mencioná tu petición).

La respuesta a mi rezo puede que requiera un milagro, pero aun así tú eres el santo de los milagros.

Oración para pedir la intercesión de San Antonio

¡Oh glorioso San Antonio!, a quien Dios ha elegido como intercesor nuestro en los apuros y pérdidas de la vida material, y como protector de los pobres ante los ricos: protégenos con tu favor en todas las necesidades y enredos de nuestra vida, danos sincero amor de los pobres, mucha confianza en Dios y alto aprecio de la vida eterna, a la cual se ordena toda la vida temporal.

Especialmente suplicamos tu intercesión en este favor que te pedimos.