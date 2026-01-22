San Antonio de Padua es, posiblemente, el santo más presente en los hogares de todo el mundo. Fernando Martins de Bulhões, su nombre de origen, nació en Lisboa, Portugal, y su legado trasciende fronteras gracias a una fama muy particular: su extraordinaria capacidad para interceder en la búsqueda de aquello que se cree perdido.

A diferencia de otros santos cuyas funciones son específicas, San Antonio goza de una dualidad que fascina a creyentes y curiosos por igual. Para la devoción popular, es la figura a la que se acude cuando se necesita encontrar algo.

El santo para encontrar el amor (¡y las llaves!)

La lógica detrás de pedirle a San Antonio por una pareja es la misma que para un objeto perdido: se trata de encontrar algo (o a alguien) que no está presente pero que es necesario para la plenitud.

Si perdés tus llaves, o cualquier otro objeto, invocás su ayuda para recuperarlas.

Si sentís que te falta un compañero de vida, le pedís que “te lo encuentre” o te cruce en su camino.

De hecho, San Antonio es más que célebre en Portugal, España y Brasil como el santo del matrimonio, ya que existen leyendas que cuentan cómo reconciliaba a las parejas.

¿Por qué se le pide a San Antonio por los objetos perdidos?

Este patronazgo tiene un origen curioso: Antonio tenía un libro de salmos con sus notas personales, lo que convertía a este objeto en algo importantísimo.

Fuente: Pixabay Fuente: Pixabay

Un novicio decidió irse de la orden y se llevó el libro. Antonio rezó para encontrarlo y, milagrosamente, el joven no solo regresó a devolver el libro, sino que también volvió a la vida religiosa.

Oración a San Antonio de Padua

Oh bendito San Antonio, él más gentil de todos los santos, tu amor por Dios y tu caridad por sus criaturas te hicieron merecedor, cuando estabas aquí en la tierra, de poseer poderes milagrosos.

Los milagros esperaban tu palabra, que tú estabas siempre dispuesto a hablar por aquellos con problemas o ansiedades. Animado por este pensamiento, te imploro obtengas para mí (mencioná tu petición).

La respuesta a mi rezo puede que requiera un milagro, pero aun así tú eres el santo de los milagros.

Oración para pedir la intercesión de San Antonio

¡Oh glorioso San Antonio!, a quien Dios ha elegido como intercesor nuestro en los apuros y pérdidas de la vida material, y como protector de los pobres ante los ricos: protégenos con tu favor en todas las necesidades y enredos de nuestra vida, danos sincero amor de los pobres, mucha confianza en Dios y alto aprecio de la vida eterna, a la cual se ordena toda la vida temporal.

Especialmente suplicamos tu intercesión en este favor que te pedimos.