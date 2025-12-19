Día 4 de la Novena de Aguinaldos 2025: qué pasa hoy, qué se lee y cuáles son los villancicos y oraciones del 19 de diciembre. (Imagen: Archivo)

La Novena de Aguinaldos llega a su cuarto día este 19 de diciembre y, como es tradición en Colombia, miles de familias se congregan en hogares, barrios, empresas y parroquias para seguir con la preparación espiritual hacia la Nochebuena. La jornada se caracteriza por una reflexión sentida sobre el nacimiento del Niño Jesús y por un rito que integra oración, lecturas, gozos y villancicos clásicos.

Más allá de su dimensión religiosa, la Novena continúa siendo un momento de encuentro, unión y celebración comunitaria que se mantiene viva a través de distintas generaciones y regiones del país.

¿Qué se reflexiona en el día 4 de la Novena de Aguinaldos?

El cuarto día de la Novena está orientado a profundizar en el sentido del Adviento y en la preparación espiritual para la llegada del Niño Jesús. La reflexión invita a los fieles a disponerse interiormente, a través de la oración y el canto, para acoger el mensaje de esperanza y renovación que trae la Navidad.

En Colombia, esta jornada se vive como un espacio de recogimiento y encuentro, marcado por la lectura de la consideración, las plegarias a la Virgen María y a San José, y la entonación de los tradicionales gozos. Más que un acto individual, es un momento que refuerza los lazos familiares y comunitarios, manteniendo viva una tradición que se transmite de generación en generación.

¿Cuál es el orden del rezo del día 4 de la Novena en Colombia?

Aunque cada familia puede adaptarlo, el esquema tradicional del cuarto día mantiene una estructura clara y muy reconocida en el país:

Oración inicial común para todos los días Lectura o consideración del día 4 Oración dedicada a la Virgen María Oración a San José Gozos de la Novena Oración final al Niño Jesús Cierre con villancicos

Este orden se repite noche tras noche del 16 al 24 de diciembre, fortaleciendo la identidad cultural de la Navidad colombiana.

Oración para todos los días: el inicio del rezo del 19 de diciembre

El rezo comienza con una oración de agradecimiento a Dios por el don de Jesús, recordando su nacimiento humilde y pidiendo un corazón sencillo, dispuesto y lleno de amor. Al finalizar, se acostumbra rezar tres veces el Gloria, como signo de alabanza.

En muchos hogares colombianos, este momento lo dirige el adulto mayor de la familia o el anfitrión de la noche.

¿Qué se lee en la consideración del cuarto día de la Novena?

La consideración del cuarto día invita a contemplar al Niño Jesús en dos dimensiones: su alma colmada de gracia y su cuerpo pequeño y frágil. La lectura recuerda que, desde el primer momento, Cristo asumió la condición humana para redimirla, aceptando el dolor, el cansancio y la debilidad propios del ser humano.

El mensaje llama a pedir fortaleza espiritual, una memoria agradecida y una voluntad firme para vivir conforme a los valores cristianos, especialmente en la antesala de la Navidad.

Oración a la Virgen María y a San José en el día 4

Después de la reflexión, se elevan plegarias especiales:

A la Virgen María, pidiéndole que prepare el corazón de quienes rezan la Novena, así como ella preparó su alma para recibir al Niño Jesús.

A San José, solicitando su ejemplo de obediencia, silencio y protección del hogar.

Estas oraciones suelen acompañarse con el rezo del Avemaría, el Padrenuestro y el Gloria, según la costumbre familiar.

¿Cuáles son los gozos que se cantan en el tercer día de la Novena?

Los gozos son uno de los momentos más alegres y esperados, especialmente por los niños. En el día 4 se entonan las estrofas que invocan a Jesús como sabiduría, luz, rey y salvador, intercaladas con el coro tradicional que pide su pronta venida.

En Colombia, los gozos suelen cantarse con palmas, panderetas improvisadas y, en algunos casos, instrumentos musicales sencillos que animan la reunión.

Oración al Niño Jesús: el cierre espiritual del día 3

La jornada culmina con una oración directa al Niño Jesús, en la que se le confían necesidades personales y familiares. Es un momento íntimo, cargado de esperanza, donde muchos aprovechan para hacer peticiones especiales y agradecer favores recibidos durante el año.

Villancicos tradicionales para el día 3 de la Novena de Aguinaldos

El cierre musical no puede faltar. Uno de los villancicos más cantados en el tercer día es “Campana sobre campana”, un clásico infaltable en la Navidad colombiana. Su letra sencilla y su melodía conocida permiten que todos participen, desde los más pequeños hasta los adultos mayores.

En algunas regiones también se suman otros villancicos populares, reforzando el ambiente festivo que caracteriza la Novena.