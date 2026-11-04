Felicidad en el Vaticano | El Papa León XIV revive una tradición de más de 500 años que Francisco había suspendido (foto: archivo).

Luján ya se prepara para el cierre de la visita apostólica del Papa León XIV a la Argentina. El epicentro del evento será la misa multitudinaria que se realizará el miércoles 11, entre las 10 y las 12 horas.

Con motivo de la ceremonia, se prevé un estricto operativo de seguridad, donde el acceso vehicular estará limitado y los fieles deberán realizar caminatas de hasta 12 kilómetros para ingresar, según el acceso elegido.

Por su parte, las actividades y la recepción de peregrinos comenzarán el martes 10, con espacios habilitados, vigilia, propuestas gastronómicas y espectáculos.

Así será el recorrido del papamóvil

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, brindó detalles logísticos sobre la distribución del predio para permitir una mayor cercanía del público al recorrido del papamóvil.

Según precisó el funcionario, el parque Luján abrirá sus puertas el martes 10 de noviembre a las 16, con ingreso habilitado desde la rotonda de la Ruta Nacional 7. A partir de ese punto, los fieles podrán acomodarse en los patios contiguos a la avenida Nuestra Señora de Luján, trayecto reservado para el paso del papamóvil.

El papa León XIV recorrerá la avenida Nuestra Señora de Luján desde la rotonda del acceso principal hasta la Basílica. Vatican News

“El papamóvil va a circular desde la rotonda del tótem de Luján hasta la Basílica”, sostuvo Alonso. Asimismo, ratificó que el Parque San Martín albergará una infraestructura especial compuesta por un gran escenario y puestos gastronómicos orientados a satisfacer la demanda del público.

La organización y logística del evento contempla los siguientes ejes:

Transporte y accesos: refuerzo de frecuencias en la línea de trenes hacia Luján y predios de estacionamiento habilitados sobre las rutas 5, 7, 47 y 192.

Seguridad y despliegue: más de 15.000 efectivos policiales, voluntarios, personal de Defensa Civil y Bomberos a cargo de la prevención.

Asistencia médica: 80 postas de cuidado, 51 puestos sanitarios, hospitales intermedios y áreas de shockroom equipadas para emergencias.

Infraestructura: carpas eucarísticas habilitadas a lo largo del predio y pantallas gigantes con sonido sincronizado en puntos estratégicos.

Dónde y cuándo comenzarán las actividades

La organización oficial recomienda arribar con varias horas de antelación, incluso durante la tarde o noche del martes 10. Ese día comenzará una vigilia a las 18 en el Parque San Martín con shows y actividades.

Respecto al tránsito, los accesos vehiculares se restringirán de forma gradual: el martes al mediodía se cerrará el centro urbano -lo que obligará a estacionar lejos y continuar a pie-, mientras que a partir de las 0 horas del miércoles 11 el Acceso Oeste quedará cortado por completo para el tránsito particular.

En la previa a la misa, la entrada a pie a la Plaza Belgrano estará bajo estricto control. Entre la medianoche y las 6:00 del miércoles, el ingreso al perímetro de la plaza quedará reservado únicamente para aquellas personas que cuenten con invitación oficial.