Aunque la calefacción permanezca encendida durante varias horas, muchos hogares no logran mantener una temperatura confortable debido a factores como las filtraciones de aire, las pérdidas térmicas y una distribución ineficiente del calor. Estas situaciones, habituales en viviendas urbanas, también incrementan el consumo de energía.

Uno de los principales problemas son las filtraciones en puertas, ventanas y cerramientos, que permiten el ingreso de aire frío y hacen que el calor se escape con rapidez. Por eso, mejorar el aislamiento térmico resulta clave para aumentar el confort y optimizar el rendimiento de la calefacción.

Elegir un calefactor adecuado también hace la diferencia

Otro error frecuente es utilizar un calefactor que no tenga la potencia suficiente para el tamaño del ambiente. Un equipo subdimensionado difícilmente logre mantener una temperatura estable en espacios amplios, mientras que uno diseñado para cubrir correctamente la superficie puede ofrecer un rendimiento más eficiente.

En ese contexto, los convectores eléctricos se destacan por distribuir el calor de manera uniforme y evitar diferencias bruscas de temperatura entre distintos sectores del ambiente.

Foto Liliana, modificada con IA por El Cronista.

Las ventanas y puertas con un sellado deficiente son otro de los principales puntos por donde se escapa el aire caliente. Estas pérdidas térmicas obligan a que la calefacción trabaje de manera constante para compensar el ingreso del frío exterior, lo que incrementa el consumo eléctrico o de gas. Incorporar burletes, mejorar los cerramientos y utilizar cortinas de mayor espesor son algunas medidas sencillas que ayudan a conservar el calor durante más tiempo.

Reguladores y mantenimiento: dos aliados para mejorar el rendimiento

Además de elegir correctamente el sistema de calefacción, el uso de reguladores de temperatura permite optimizar el funcionamiento de los equipos y adaptarlos a las condiciones climáticas de cada jornada. A esto se suma el mantenimiento periódico: limpiar los componentes, verificar el estado general del calefactor y controlar su correcto funcionamiento ayuda a conservar la eficiencia y prolongar la vida útil del equipo.

Entre las novedades de esta temporada, Liliana incorporó el Convector Radiador Digital CN2400R, un equipo pensado para mejorar la distribución del calor dentro del hogar. Cuenta con resistencia blindada de aluminio, una potencia de hasta 2400 W, funcionamiento silencioso y una carcasa metálica robusta.

Además, incorpora display digital, control remoto, timer de 24 horas, modo ECO, protección IPX4 y manija para facilitar su traslado. Según la compañía, estas características buscan ofrecer una climatización uniforme y un uso más eficiente de la energía.

El Convector Radiador Digital CN2400R de Liliana se encuentra disponible para quienes buscan mejorar el rendimiento de la calefacción en el hogar durante el invierno. Los interesados pueden conocer más detalles sobre sus características técnicas, funcionamiento y beneficios, así como adquirir el equipo, a través de www.liliana.com.ar.