Cuando llega el invierno, la mayoría de las personas pone el foco en elegir un buen sistema de calefacción. Sin embargo, hay un factor que muchas veces pasa inadvertido y que puede influir tanto en el confort del hogar como en el consumo de energía: los pisos fríos. Al absorber parte del calor del ambiente, generan una sensación térmica más baja y hacen que los calefactores deban funcionar durante más tiempo para alcanzar la temperatura deseada.

Cómo influyen los pisos fríos en el consumo de energía

Los pisos representan una de las principales superficies por donde se pierde calor dentro de una vivienda. Cuando permanecen a baja temperatura, el ambiente tarda más en calentarse y los equipos deben mantener un funcionamiento constante para compensar esa pérdida. Como consecuencia, aumenta el consumo eléctrico y también el costo de calefaccionar el hogar durante los meses de bajas temperaturas.

Además del impacto en la factura de energía, un suelo frío afecta la sensación de bienestar dentro de la vivienda. Incluso cuando el aire alcanza una temperatura agradable, el contacto permanente con superficies frías puede hacer que el ambiente se perciba menos confortable, especialmente en hogares con pisos de cerámica o porcelanato.

Los pisos fríos aumentan la pérdida de calor y el consumo energético. (Foto: Liliana, modifcada con IA por El Cronista)

Qué tener en cuenta al elegir un sistema de calefacción

Frente a este escenario, contar con un equipo adecuado resulta clave para mejorar el rendimiento de la calefacción. Los especialistas recomiendan optar por equipos que permitan regular la temperatura según las necesidades del ambiente y que incorporen funciones para optimizar el consumo, evitando un uso excesivo de energía.

También es importante considerar la distribución del calor. Un sistema que genere una circulación uniforme del aire ayuda a compensar el efecto de los pisos fríos y mejora la sensación térmica en toda la habitación, sin necesidad de incrementar constantemente la potencia del equipo.

Caloventor TCH30: una alternativa para calefaccionar ambientes

Dentro de las opciones disponibles en el mercado, Liliana ofrece el Caloventor TCH30, un equipo que combina dos niveles de potencia, termostato regulable y una tecnología diseñada para brindar una calefacción uniforme. Entre sus principales características se destaca su frente con efecto visual de leños, un detalle que aporta un aspecto similar al de un hogar a leña y se integra con distintos estilos de decoración.

El equipo fue pensado para adaptarse a diferentes ambientes y necesidades de uso, permitiendo regular la intensidad del calor según la temperatura deseada. De esta manera, busca ofrecer una alternativa que combine confort, practicidad y un consumo más eficiente durante el invierno.

Además de elegir un calefactor adecuado, pequeñas medidas como reducir la pérdida de calor y utilizar equipos eficientes pueden mejorar el rendimiento de la calefacción. En ese contexto, el Caloventor PTC con efecto leños TCH30 forma parte de las alternativas disponibles en www.liliana.com.ar para calefaccionar distintos ambientes. Más que un gasto para el invierno, este tipo de equipos representa una inversión en confort y un uso más eficiente de la energía.