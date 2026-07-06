Encontrar la temperatura ideal en invierno es clave para equilibrar confort y consumo energético. Ajustar correctamente los niveles de calefacción no solo mejora la sensación térmica en el hogar, sino que también evita gastos innecesarios, especialmente en contextos donde la eficiencia se vuelve un factor decisivo.

Una temperatura adecuada durante el invierno se sitúa entre 19 y 21 grados Celsius , siendo esta la recomendación mínima para asegurar bienestar sin incurrir en un consumo excesivo. La clave está en entender cómo mantener el calor de manera eficiente, priorizando así el ahorro energético. Para lograrlo, el ajuste en los equipos de calefacción resulta fundamental.

Calefacción eficiente: el objetivo a perseguir

Los calentadores eléctricos, como el Convector CN2400R de Liliana o el Convector CFB18R, presentan una alternativa eficaz para mantener una temperatura constante. Este tipo de equipo permite una distribución del calor uniforme. Esto se deba a que cuentan con tecnología de convección, en combinación con ventilación forzada, asegura una rápida circulación del aire caliente.

Además de la correcta temperatura, el uso de estos tipos de dispositivos que incluyen un timer programable facilita la programación de la calefacción durante las horas más frías del día.

Consejos para optimizar el consumo energético

Para optimizar el consumo es necesario saber cómo aprovechar al máximo la capacidad de los equipos. Mantener las ventanas y puertas cerradas, usar cortinas para ayudar a retener el calor y evitar corrientes frías puede marcar la diferencia. Utilizar un convector eléctrico de alta eficiencia como el mencionado anteriormente también complementa estas acciones al trabajar en conjunto para lograr un ambiente acogedor y optimizado.

El confort en el hogar durante los meses más fríos debe ir de la mano de la responsabilidad energética. En este sentido, los productos de calefacción deben contar con características de seguridad, como protección contra sobrecalentamientos y caídas.

La marca Liliana ofrece diferentes opciones de calefacción que se adaptan a diversas necesidades. Estas soluciones presentan mecanismos que no solo permiten calentar eficazmente, sino que también son respetuosos con el medio ambiente al optimizar el consumo energético, convirtiéndose en aliados ideales para el invierno.

Se puede encontrar el Convector CN2400R o el Convector CFB18R y otros productos de Liliana disponibles en www.liliana.com.ar. La disponibilidad de estas opciones asegura que cada hogar pueda disfrutar de un invierno cálido, confortable y sustentable.